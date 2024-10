ZAŠTO TRAMP GOVORI O TREĆEM SVETSKOM RATU: Politikolog objasnio Šta se krije iza reči bivšeg predsednika SAD

POLITIKOLOG Malek Dudakov je izjavu bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa da bi treći svetski rat mogao da počne narednih meseci zbog aktuelne politike vlade Demokratske stranke nazvao predizbornim populizmom.

Foto: EPA/prinstkrin/ilustracija

- Kada Tramp govori o tri ili četiri meseca, on polazi od logike američkih izbornih ciklusa, jer im je ostalo manje od mesec dana do izbora i samo 3-3,5 meseca do inauguracije sledećeg predsednika. Odnosno, na ovaj način poručuje biračima da ako ne izaberu njega, već Kamalu Haris, onda će ona za tri meseca početi treći svetski rat - rekao je on.

Dudakov je napomenuo da će, prema njegovom mišljenju, Tramp i Haris voditi približno sličnu politiku u kontekstu ukrajinskog sukoba.

- Trenutno Tramp pokušava da zaplaši Amerikance da će, ako Harisova bude izabrana, početi treći svetski rat. To bazira na činjenici da je društvo sve umornije od beskrajnog militarizma - kaže politikolog, piše RT.

