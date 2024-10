"HOĆETE DA NAPADNETE BELORUSIJU, ČEKAMO VAS": Lukašenko poslao snažnu poruku iz Moskve

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko prokomentarisao je pozive nekih ukrajinskih političara da „krenu“ na njegovu zemlju, rekavši da Minsk tome ne pridaje poseban značaj, ali da je svakako spreman.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Neka probaju. Čekamo ih - rekao je Lukašenko pre samita ZND u Kremlju, komentarišući izjavu poslanika ukrajinske partije „Sluga naroda“ Olega Dunde, koji je pozvao na prenošenje borbenih dejstava na teritoriju Belorusije.

Predsednik je istakao da, ako neko i „lupeta“, to su ljudi koji apsolutno ne donose nikakve odluke. Međutim, takve apele ocenio je kao obično „lupetanje“.

- Niko od ozbiljnih ljudi, čak ni na nivou predsednika Zelenskog, ne razmišlja o kretanju na Belorusiju. To je ozbiljan problem koji će dovesti do kolapsa kijevskih vlasti u vojnom smislu. To je samo brbljanje onih ljudi koji nisu odgovorni ni za šta, oni mogu da govore šta hoće. Apsolutno smo mirni u tom pogledu - dodao je beloruski lider.

Kako je rekao, Ukrajina ne mora da „ulazi“ u Belorusiju.

- Sa bilo koje strane, sa bilo koje pozicije, da tako uđu u Belorusiju, granica je duga hiljadu i po kilometara, Ukrajincima to definitivno ne treba - rekao je on.

O nuklearnom oružju

Belorusija je ocenila korigovanje ruske nuklearne doktrine kao jačanje pozicije koju su Moskva i Minsk zauzeli nakon raspoređivanja nuklearnog oružja Rusije na beloruskoj teritoriji, dodao je predsednik Belorusije.

Istovremeno, on je istakao da crvene linije za primenu nuklearnog oružja ostaju iste.

- Državna granica. Ako neko naruši našu državnu granicu. Ako budemo morali – primenićemo - poručio je Lukašenko.

On je takođe dodao da Minsk ne planira samostalno da primeni nuklearno oružje, čak i da poseduje sopstveno.

Nijedna zemlja ga ne bi upotrebila bez konsultacija sa svojim saveznicima, a posebno ne mi, ocenio je beloruski lider.

- Ako bi se odjednom pokrenula tema primene nuklearnog oružja, mi se ne bismo samo konsultovali, već bismo održali veoma ozbiljne razgovore - precizirao je on.

Kontakti sa Kijevom

On je dodao da Minsk održava „određene kontakte“ sa Kijevom, što omogućava Rusiji razmenu zarobljenika.

- Ne krijemo da održavamo određene kontakte sa ukrajinskim vlastima. Oni su možda minimalni, ali (ima ih) preko onih kanala koji pomažu nama, Rusima, da razmenjujemo ratne zarobljenike i održavamo kontakte na humanitarnom nivou. To su normalni kontakti. Ovde radimo zajedno sa Rusima - rekao je Lukašenko.

Lukašenko je rekao i da je u ponedeljak na neformalnom samitu lidera Zajednice Nezavisnih Država (ZND) u Moskvi razgovarano o svim pitanjima, od geopolitičkih do unutrašnjih.

- (Razgovarali smo) od geopolitike do konkretnih unutrašnjih pitanja, ali glavna stvar je – da budemo zajedno - rekao je beloruski lider.

(Sputnjik)