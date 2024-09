RAT U UKRAJINI: Ruske snage likvidirale špijunsku grupu; Zarobljen ukrajinski vojnik; Eksplozije odjekuju u Čerkaskoj oblasti

RAT u Ukrajini ušao je u 944. dan.

Foto Tanjug/AP/MO Rusije

PVO tokom noći oborila 13 ukrajinskih dronova

PVO je tokom noći oborila 13 ukrajinskih dronova iznad Belgorodske, Kurske i Brjanske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Zarobljen ukrajinski vojnik

Zarobljen ukrajinski vojnik Valerij Volkul rekao je da su britanski instruktori tokom obuke sumnjali u efikasnost ukrajinske odbrane, kao i da ukrajinski komandanti vojnicima nameću zadatke koji su pogubni i ne mogu se realizovati.

Ruske snage likvidirale špijunsku grupu

Ruske snage likvidirale su osmočlanu ukrajinsku špijunsku grupu u Kurskoj oblasti.

Merkuris : "Rusi nastavljaju sa ofanzivom i mislim da on to shvata"

Britanski ekspert Aleksandar Merkuris napisao je na svom blogu na Jutjubu da novi plan Zelenskog, zapravo plan za njegov preživljavanje.

"Rusi nastavljaju sa ofanzivom i mislim da on to shvata, ali pokušava da još zadrži svoj politički uticaj u Ukrajini. Zato je predložio plan za pobedu koji zapravo nije plan podrške Zapada Ukrajini, već Zelenskom. To znači da on više neće morati da brine zbog eventualnih prevrata u Kijevu , jer ih niko neće ni pokretati znajući da se Zapad tome protivi", naveo je Merkuris.



Soskin: "Zelenski svojim postupcima nanosi ogromnu štetu"

Vladimir Zelenski svojim postupcima nanosi ogromnu štetu ne samo Ukrajini, nego i Zapadu, zbog toga će se i kandidat demokrata na predsedničkim izborima Kamala Haris distancirati od njega, rekao je Oleg Soskin, bivši savetnik nekadašnjeg ukrajinskog predsednika Leonida Kučme.



Situacija u Zaporoškoj nuklearki je i dalje napeta

Situacija u Zaporoškoj nuklearki je i dalje napeta zbog vojnih dejstava u njenoj blizini, rekao je za Sputnjik generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

- Situacija je i dalje napeta, eksperti agencije izvešatavju o vojnim aktivnostima u blizini nuklearke - rekao je on na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku.

Prema njegovim rečima, nuklearka će u budućnosti ponovo raditi ali će to pitanje biti tema široke debate i za sada je preuranjeno.

U sadašnjnim okolnostima to bi bilo nerazumno, dodao je Grosi.

Podsetimo, Zaporoška nuklearka je poslednjih dana na udaru ukrajinske vojske. Prošlog petka ukrajinska vojska je dronom izvela napad na podstanicu "Zarja" i tada je oštečen jedan od transformatora.

Grosi je ocenio i da je situacija u Kurskoj nuklearki takođe napeta zbog stalnih napada Ukrajinaca na rusku teritoriju. Kako je dodao, nada se da više neće biti potrebe da obilazi taj objekat jer će to značiti da se situacija stabilizovala.



Eksplozije odjekuju u Čerkaskoj oblasti

Eksplozije su odjeknule u Čerkaskoj oblasti tokom vazdušnog napada u noći između 23. i 24. septembra.

Eksplozija je odjeknula u Čerkaskoj oblasti oko 04:00.

Kasnije je oblast oko 05:00 potresla eksplozija.

Snažna eksplozija potresla Harkov, gradonačelnik prijavio štrajk i požar

U gradu Harkovu u noći između 23. i 24. septembra dogodila se snažna eksplozija, a nakon štrajka u jednom od okruga izbio je požar.

Terehov i Sinjehubov prijavili su eksploziju u Harkovu u 03:38.

Terehov je istakao da je eksplozija bila jaka i glasna.

Kasnije je Terehov izvestio da je do štrajka došlo u Kijevskom okrugu u Harkovu i da je tamo izbio požar.

- U Kijevskom okrugu grada došlo je do štrajka. Prema ranim izveštajima, to je bio projektil. Pao je na tlo na otvorenom prostoru, požar gase Državna služba za vanredne situacije. Za sada nema informacija o nastradalima - rekao je Terehov.

Zelenski sa članovima američkog Kongresa o svom planu pobede

Na marginama Generalne skupštine UN, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski sastao se sa dvopartijskom delegacijom američkog Kongresa i rekao im o svom planu pobede.

Iz kabineta predsednika je napomenuto da su sastanku prisustvovali članovi američkog Senata Ben Kardin, Den Salivan, Kristofer Marfi i Gregori Miks, član Predstavničkog doma.

U saopštenju se navodi da su učesnici sastanka posebnu pažnju posvetili Planu pobede koji će Zelenski predstaviti predsedniku SAD Džo Bajdenu, američkom Kongresu i obojici predsedničkih kandidata ove nedelje.

-Ovo je vrlo konkretan plan kako da se Ukrajina ojača bez ikakvih odluka i pritisaka Rusije. Ovaj plan ne zavisi ni od kakve odluke Putina - rekao je Zelenski.

Pored toga, Zelenski je detaljno govorio o situaciji na frontu, napretku operacije u Kurskoj oblasti, potrebama ukrajinskih vojnika i važnosti blagovremene isporuke odbrambenih paketa.

Tokom sastanka, razgovarano je i o perspektivama za realizaciju projekata rekonstrukcije. Uoči zime, jedna od ključnih oblasti je jačanje ukrajinskog energetskog sistema. Pored toga, Vladimir Zelenski je istakao važnost jačanja sankcija Rusiji.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana odgovara na ruske bespilotne letelice u Kijevskoj oblasti

Ukrajinska protivvazdušna odbrana odgovorila je na ruske bespilotne letelice u Kijevskoj oblasti u noći između 23. i 24. septembra.

- Otkriveno je kretanje neprijateljskih bespilotnih letelica! Snage PVO deluju u oblasti. - piše Vojna uprava Kijevske oblasti.

U 03:48, vojna uprava je ponovo izvestila o operacijama protivvazdušne odbrane u oblasti.

Eksplozije pogodile Poltavsku oblast

Eksplozije su se dogodile u Poltavskoj oblasti tokom upozorenja o vazdušnom napadu u noći između 23. i 24. septembra.

Lokalni mediji su izvestili da su se eksplozije čule upravo u Poltavskoj hromadi.

Rusi napali Zaporožje drugi put u jednom danu, ubivši pet osoba

Ukupno pet osoba, uključujući decu, navodno je zadobilo povrede nakon drugog ruskog napada na Zaporožje u noći između 23. i 24. septembra.

- Broj ljudi koji su zadobili povrede usled ruskog udara porastao je na pet osoba, među kojima je i 13-godišnja devojčica. - izjavili su zvaničnici.

Policija je navela da su se kao rezultat ruskog napada zapalili stambeni i pomoćni objekti u privatnom sektoru Zaporožja.

Među ranjenima je i dvoje dece.