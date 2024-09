TEK FORMIRANA, ČEKA JE RUŠENJE? Nastavlja se kriza na francuskoj političkoj sceni, Vlada na velikom ispitu

Tek predstavljena Vlada premijera Mišela Barnijea, koja se danas prvi put okuplja na Savetu ministara kod predsednika Emanuela Makrona, ima izglede da bude srušena pre nego što uopšte bude preuzela prve poteze.

Foto Tanjug

Kritike pljušte i sa levice, i sa krajnje desnice, što ostavlja prostora za predviđanje glasanja o nepoverenju, čim se za to bude ukazala prilika.

Levičari su, prirodno, najkritičniji. Vođa nepotčinjenih Žan Lik Melanšon je već pozvao svoje pristalice na rušenje "što je pre moguće vlade gubitnika koja nema nikakav legitimitet". Čelnik socijalista Olivije For u imenovanju ove vlade vidi "pokazivanje lakta demokratiji".

- Obećali su nam vladu jedinstva, dobili smo vladu tvrde desnice. Demokratija je ponižena – poručila je Lisi Kaste koju su levičari odredili kao svoju kandidatkinju za premijersku funkciju.

I šefica njihovog koalicionog partnera iz Novog narodnog fronta, ekologa, Marin Tondelije, smatra da je reč o "protivprirodnoj vladi".

- Ne vidim kako bi to moglo dugo da traje, imajući u vidu da ne predstavlja snage koje su izbile na čelo posle izbora. Da smo otputovali u inostranstvo i vratili se, rekli bismo da se ništa nije dogodilo – izjavio je evroposlanik Fransoa Kalfon.

U novoj Vladi, s ministrima i državnim sekretarima, nalaze se, više manje u jednakom broju, makronisti i desničari iz redova republikanaca i njihovi saveznici. Samo ministarka za ekološku tranziciju Anjes Panije Rinaše dolazi iz levog krila makronove centrističke stranke, a tu je i jedan bivši socijalista, nekadašnji poslanik Didije Migo, koji je politiku napustio još 2010, i koji će biti zadužen za pravosuđe. Očigledno je naravljen zaokret udesno.

Ali, pobunili su se i krajnji desničari. Iako je konsultovana prilikom sastavljanja vlade, Marin Le Pen nije zadovoljna. Neki viđeni ministri, poput bliskog Makronovog saradnika Žeralda Darmanena nisu u sastavu Barnijeovog kabineta, na Darmanenovo mesto stavljen je "tvrdi" desničar Brino Retajo, ali to nije zadovoljilo apetite krajnje desnice.

- Francuzi, koji su dva puta tokom poslednjih izbora izrazili želju za promenama posle sedam godina poraza i neuspeha makronizma, dobili su rekonstruisanu vladu, daleko od očekivanja iskazanih u junu. Ova prelazna vlada je posledica kaljuge stvorene neprirodnim savezima formiranih tokom parlamentarnih izbora. Nastavićemo da se pripremamo za veliku promenu, da bismo omogućili Francuskoj da se oporavi – istakla je Marin Le Pen.

Predsednik stranke Nacionalno okupljanje Žordan Bardela bio je još eksplicitniji.

- To je vraćanje makronizma na sporedna vrata. Ovakva vlada nema nikakvu budućnost – istakao je Bardela, nazvavši sve ono što se događa "politikantskim kalkulacijama".

Levičari su još ranije stavili do znanja da će odmah sakncionisati Vladu. Ali, to neće moći da urade bez 126 poslanika iz redova krajnje desnice koji su u startu izjavljivali da će u partiji političkog šaha prosuđivati po potezima. Sudeći po poslednjim izjavama, sada je samo pitanje kada će pritisnuti taster. Ako ništa drugo, biće to u trenutku kada se najavi povećanje poreza, a o budžetu će se raspravljati već za nekoliko dana.

NEBESKO KRALjEVSTVO

Levičari se trude da u svojim izjavama i objavama preko društvnih mreža što originalnije udare paljbu po vlasti.

- U vladinom kraljevstvu nebeskom, poslednji su prvi. Što više izgubite na izborima, više ministarstava dobijate. Makron je ogromna mašina da se Francuzima ogadi demokratija – oštar je bio visokopozicionirani poslanik iz Novog narodnog fronta Fransoa Rifen.