TELEGRAM ODBIJA SARADNJU SA PROGRAMIMA ZA ZAŠTITU DECE NA INTERNETU: Ignorišu zahteve za transparentno izveštavanje o eksplicitnom sadržaju

TELEGRAM, aplikacija za razmenu poruka čiji je osnivač nedavno uhapšen u Francuskoj, uporno odbija saradnju sa međunarodnim programima za otkrivanje i uklaljanje materijala o zlostavljanju dece na internetu, otkriva Bi-Bi-Si.

Telegram se ne vodi kao član Nacionalnog centra za nestalu i zlostavljenzu decu (NCMEC) ni Internet Voč (IWF), dva programa koji sarađuju sa najvećim brojem internet platformi za pronalaženje, prijavu i uklanjanje osetljivog materijala.

Osnivač i izvršni direktor aplikacije, koja ima više od 950 miliona registrovanih korisnika, je u sredu iz pritvora u Francuskoj prebačen na sud, gde će biti ispitan.

Još uvek nije poznato da li će protiv njega biti podignuta optužnica.

Prema rečima zvaničnika, 39-godišnjak je osumnjičen za nesaradnju sa policijom u vezi sa trgovine narkotika, dečjom pornografijom i prevarom.

Telegram je ranije tvrdio da je njihova moderacija „u okviru industrijskih standarda i da se stalno poboljšava“.

Međutim, za razliku od svih drugih društvenih mreža, nije prijavljen na programe kao što je NCMEC-ov Cyber Tipline, koji uključuje više od 1.600 onlajn preduzeća.

Kompanije sa sedištem u SAD su zakonski obavezne da se prijave, ali 16% kompanija koje učestvuju nisu sa sedištem u SAD.

Telegram je osnovan u Rusiji, ali sada ima sedište u Dubaiju, gde Durov živi.

Većina izveštaja o materijalu o seksualnom zlostavljanju dece dolazi od tehnoloških divova i društvenih mreža, uključujući Fejsbuk, Gugl, Instagram, TikTok, Tviter (Iks), Snepčet i VacAp.

Iako je NCMEC više puta tražio od Telegrama da se pridruži programima kako bi pomogao u borbi protiv materijala o seksualnom zlostavljanju dece, oni su ignorisali te zahteve, kao i zahteve britanskog ekvivalenta Internet Watch.

- Uprkos pokušajima proaktivnog postizanja sporazuma sa Telegramom tokom prošle godine, oni nisu članovi IVF-a i ne koriste nijednu od naših usluga da blokiraju, spreče i ometaju deljenje slika seksualnog zlostavljanja dece. Pošto nije aktivan deo IVF-a ili NCMEC-a, Telegram ne može proaktivno da pronađe, ukloni ili blokira verifikovane CSAM koji su kategorisani i dodati na liste koje su sastavile dobrotvorne organizacije. - izjavio je potparol ove fondacije

IVF je rekao da je kompanija uklonila osetljiv materijal nakon što je prijavljen, ali da je odgovor bio spor i da je Telegram neuredno odgovarao na dnevne zahteve.

Telegram je ranije saopštio da je "apsurdno tvrditi da je platforma ili njen vlasnik odgovoran za zloupotrebu te platforme".

Telegram takođe nije deo programa Take It Down koji radi na uklanjanju takozvane osvetničke pornografije, čiji su članovi najpoznatije socijalne mreže koji koriste takozvanu heš listu za skeniranje slika i videa na njihovim javnim ili nešifrovanim platformama.

Još jedna norma koje se Telegram ne pridržava, a programi osuđuju jeste transparentno izveštavanje.

Društvene mreže svakih šest meseci objavljuju spisak svih sadržaja koji su uklonjeni na zahtev policije. Većina drugih društvenih mreža, uključujući Meta aplikacije, Snepčet i TikTok, objavljuju svoje izveštaje na mreži.

Nedostatak transparentnosti Telegram nema takvu veb lokaciju i ima samo kanal u aplikaciji bez istorije izveštaja.

Pavel Durov je u junu rekao novinaru da zapošljava samo "oko 30 inženjera" da upravljaju njegovom platformom.

Durov, rođen u Rusiji, sada živi u Dubaiju, ima državljanstvo Rusije, Francuske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i karipske ostrvske države Sent Kits i Nevis.

Telegram je posebno popularan u Rusiji, Ukrajini i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, kao i u Iranu.

