ZAPADNI STRUČNJACI OTKRIVAJU: Zašto Rusi ne koriste svoje najsmrtonosnije oružje u Kursku

RUSIJA nije u stanju da u potpunosti iskoristi jedno od svojih najefikasnijih i najsmrtonosnijih oružja protiv ukrajinskih snaga koje napreduju u Kurskoj oblasti, smatra stručnjak za vojnu strategiju.

Foto: Profiemedia

To je verovatno zato što ruski sistemi nije dovoljno dobar i siguran, pa se nadležni plaše udara na svoju teritoriju. Rusija je poslednji meseci značajno povećala ispaljivanje takozvanih kliznih bombi tokom borbi na istoku Ukrajine.

Ove bombe su opremljene sistemima za navođenje koji im omogućavaju da se lansiraju iz mlaznjaka na daljinu. Njih je teško zaustaviti, a Rusija ih obilato koristi. Neke od njih teške su i po nekoliko tona i one su se pokazale kao nezaustaljive u rušenju dobro utvrđenih ukrajinskih položaja.

Međutim, Rusija ove bombe jedva i da koristi protiv ukrajinskih snaga koje su prešle granicu i izvršila invaziju na Kursku oblast, što je prvi put od završetka Drugog svetskog rata da je strana vojska upala na rusku teritoriju, preneo je "Biznis insajder".

Mark Kancian, pukovnik marinaca u penziji i viši savetnik u Centru za strateške i međunarodne studije, rekao je da Rusija ne koristi vazdušne snage ili klizne bombe protiv ukrajinskih snaga u Kursku.

Foto: Profiemedia

- Mislim da je to odraz slabog sistema kontrole vazdušnog prostora - rekao je on i naveo da SAD i NATO imaju veoma sofisticirane mehanizme i "veoma razrađen, dobro obučen sistem" između aviona i kontrolnog centra kako bi se osiguralo da ne pogode svoje snage, što nije slučaj za Rusiju.

- SAD su prilično dobre u tome, a Rusi nisu - rekao je on.

On je istakao da je Rusija u stanju da snažno koristi klizne bombe u Ukrajini jer je front statičan i uglavnom nepomičan, tako da Rusija može da se izvuče sa slabijim sistemom kontrole i manje nenamerne štete.

On je rekao da je relativni oprez Rusije u Kursku "odraz nesposobnosti, njihove slabosti u korišćenju vazdušnih snaga za podršku kopnenim snagama".

U Kursku je zabeležena simbolična upotreba kliznih bombi, ali ne u tolikim razmerama kao na drugim delovima fronta.

- Rusija je samo prošle nedelje upotrebila čak 750 kliznih bombi na ukrajinske gradove i sela - rekao je u nedelju volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine.

U Sumskoj oblasti Rusija svakodnevno ispaljuje oko 50 kliznih bombi.

- Rusi su zatečeni na jedan način, u smislu da su ne mogu da bacaju ove razorne bombe u Kursk kao što to rade u drugim delovima Ukrajine, posebno na istočnom frontu, jer je očigledno to njihova sopstvena teritorija. Ubiće mnogo civila - smatra Rajan Menon, viši naučni saradnik na Institutu za ratne i mirovne studije Univerziteta Kolumbija.

Na drugoj strani, Džordž Baros, ruski vojni ekspert u američkom Institutu za proučavanje rata (ISW), rekao je da "Rusija ne koristi klizne bombe u Kursku koliko bi mogla".

- Rusi bi mogli da zbrišu čitava naselja i gradove za samo nekoliko dana. Rusija to očigledno ne radi u Kursku. Međutim, ukoliko se ukrajinski upad intenzivira ruski proračun rizika može da se promeni - rekao je Baros.

Od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Rusija je i nekoliko navrata vršila napade na svoju teritoriju i uništavala sopstvene trupe i naoružanje, ali to su bili izolovani incidenti. To uključuje i obaranje sopstvenih borbenih aviona.

- Rusija se plaši političkih posledica koje bi došle sa gađanjem sopstvene teritorije - dodaje Baros.

U međuvremenu, situacija se okrenula. Sada je Ukrajina počela da koristi klizne bombe protiv Rusije u Kursku. Zelenski je rekao da je cilj upada stvaranje "tampon zone" i da se minimizira sposobnost Rusije da nanese štetu Ukrajini.

Međutim, vojni analitičari veruju da Ukrajina verovatno želi da rastegne ruske snage i pruži novu motivaciju svojim trupama i saveznicima. Baros je rekao da nije jasno kako će se operacija koja se brzo odvija završiti.

Ali on je rekao da je do sada to bilo pozitivno za Ukrajinu nakon meseci žestokog rata tokom kojih je došlo do malo promena na frontu.

- Ukrajinci više nisu zaglavljeni u kolotečini gde više nemaju inicijativu. Sada više ne leže na lađima devet meseci, već pokušavaju da daju najbolje od sebe - zaključio je on.