RAT u Ukrajini, 904. dan.

Zelenski: UKR trupe imaju punu kontrolu nad ruskim gradom Sudža u Kurskoj oblasti

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinske trupe imaju punu kontrolu nad ruskim gradom Sudža u Kurskoj oblasti.

U gradu, najvećem koji je Ukrajina navodno zauzela do sada, pre rata živelo je oko 5.000 ljudi, preneo je AP. Prirodni gas teče iz zapadnosibirskih gasnih polja kroz cevi koje prolaze kroz Sudžu i prelaze ukrajinsku granicu da bi ušle u ukrajinski sistem.

Zelenski je rekao da će u Sudži biti uspostavljena kancelarija ukrajinskog vojnog komandanta, ne iznoseći druge detalje. Jedinice Oružanih snaga Ukrajine pokrenule su 6. avgusta napad na Kursku oblast u Rusiji.

BRITANIJA: Ukrajina može da koristi britansko oružje u operacijama na ruskoj teritoriji

Ukrajinske snage mogu da koriste britansko oružje u operacijama na ruskoj teritoriji, saopštilo je danas britansko ministarstvo odbrane, ali ograničenja za upotrebu raketa dugog dometa Storm Šedou ostaju.

Portparol britanskog ministarstva odbrane rekao je da Ukrajina ima "jasno pravo na samoodbranu od ruskih ilegalnih napada" i da "to ne isključuje operacije unutar Rusije", preneo je Rojters.

-Jasno stavljamo na znanje tokom procesa poklanjanja da oprema treba da se koristi u skladu sa međunarodnim pravom- rekao je portparol.

Ova politika znači da britanski tenkovi, protivtenkovske rakete i druga vojna oprema date Ukrajini mogu da se koriste unutar Rusije kao deo odbrane Ukrajine.

Ograničenja u korišće nju projektila dugog dometa Storm Šedou koje su isporučili Britanci, a koje se mogu koristiti samo unutar međunarodno prihvaćenih granica Ukrajine, ostaju na snazi.

Neimenovani britanski izvor je rekao da su ukrajinske trupe koristile britanske tenkove Čelendžer 2 unutar Rusije.

Britansko ministarstvo odbrane odbilo je da prokomentariše upotrebu britanskih tenkova unutar ruske teritorije.

Lukašenko: Ako krenu na Belorusiju, Rusija će uvesti vojsku - tu je i nuklearno oružje...

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da Minsk ne želi rat protiv čitavog NATO, ali da će u slučaju povrede granice odgovor biti munjevit.

- Ne želimo eskalaciju i ne želimo rat protiv čitavog NATO. To ne želimo. Ali, ako oni to urade i opredele se za to, onda ...Nećemo imati drugog izbora. I neće biti nikakvih 'crvenih linija' - rekao je Lukašenko u intervjuu za TV "Rusija".

Ta linija je, prema njegovim rečima, državna granica, čim neko na nju kroči odgovor će biti munjevit.

- Odgovor je pripremljen, naređenje je u sefu, kako i treba - rekao je beloruski predsednik.

- Kada se ovde pojavilo taktičko nuklearno oružje, direktno sam im (stranim protivnicima) rekao: nećemo koristiti nikakvo oružje dok ne kročite na našu državnu granicu. To je granica naše savezne države - istakao je Lukašenko.

U slučaju agresije na Belorusiju – Rusija će uvesti svoje jedinice

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da će Rusija u slučaju agresije na republiku poslati svoje jedinice u zemlju, Minsk će primiti prvi udarac, a Moskva će podržati.

- Rusija, prema našem dogovoru, uvodi svoje jedinice (određene su i koje) u Belorusiju. Mi primamo prvi udarac, a onda će nas Rusija osigurati. To je zajednički rat – Belorusija i Rusija – protiv tih životinja - rekao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, odgovor Belorusije u slučaju agresije biće „trenutno i adekvatno“.

Aleksandar Lukašenko je odredio više od 20 brigada i bataljonskih grupa koje će biti raspoređene na granici kako bi sprečili mogući proboj sa ukrajinske strane.

Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad selom Ivanivka na istoku Ukrajine

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage preuzele kontrolu nad selom Ivanivka u Donjeckoj oblasti Ukrajine, javila je agencija Interfaks.

Uvedena vanredna situacija u Belgorodskoj oblasti

U Belgorodskoj oblasti uvedena je vanredna situacija federalnog nivoa, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije.

Gubernator Vjačeslav Gladkov je ranije rekao da je u oblasti teška situacija, ukrajinske snage svakodnevno granatiraju naselja i gradove, a ginu civili,

Danas je ukrajinska vojska izvela napad dronovima na Šebekino i tom prilikom je četvoro civila ranjeno.

Napad Ukrajinaca na Belgorod

Ukrajinska vojska dronovima napala grad Šebekino u Belgorodskoj oblasti, rekao je gubernator Vjačeslav Gladkov i dodao da ima četvoro ranjenih, među njima u dvojica zaposlenih u hitnoj pomoći.

Udar na Ukrajince u Kurskoj oblasti

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je lovac-bombarder Su-34 izveo udar na položaje i tehniku ukrajinskih snaga u delu Kurske oblasti na samoj granici.

Uništen starlink i oprema za pokretanje dronova

Pripadnici ruskih desantnih jedinica su uz pomoć kvadrokoptera uništili satelitske antene "starlink" i drugu opremu neophodnu protivničkim snagama za aktiviranje dronova na desnoj obali reke Dnjepar u Hersonskoj oblasti.

Likvidirani ukrajinski vojnici kod mesta Borki

Ruska vojska likvidirala je grupu ukrajinskih vojnika, pripadnika desantne jedinice 80. brigade, kod mesta Borki u Kurskoj oblasti.

