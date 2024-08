RAT u Ukrajini, 904. dan.

Foto Tanjug/AP

MO Rusije objavilo snimak saslušanja zarobljenih Ukrajinaca

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je video-snimak sa saslušanja ukrajinskih vojnika iz 82. desantno-jurišne brigade ukrajinske vojske i 154. mehanzovane brigade koji su zarobljeni u Kurskoj oblasti.

Puna kontrola u Kuprecu, VSU koristi kasetnu municiju

Uspostavljena je puna kontrola u naselju Krupec u Kurskoj oblasti, a protivnik uništen, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruske snage su u Kurskoj oblasti odbile napad jurišne grupe 115. mehanizovane brigade ukrajinske vojske prema mestu Kremjano.

Foto: Tviter KyleJGlen

U napadu na Ljgov u Kurskoj oblasti ukrajinska vojska je koristila kasetnu municiju, četvoro civila je ranjeno, saopštio je gradonačelnik.

Ukrajinci namerno gađaju civile

Ukrajinska vojska koja je izvela napad na Kursku oblast namerno je pucala po kućama civila, rekao je za Sputnjik žitelj sela Martinovka Vitalij Skibin.

-Otvorili su vatru sa tenkova.... Bio nas je strah. Počeli su da pucaju po prozorima, naveo je on.

Foto Tanjug/AP

Stalno su tukli po kućama, mnogo ih je izgorelo, dodao je Skibin.

Skibin je uspeo da se spase zahvaljujući baki, a posle je morao čitav dan da se krije u kanalima na izlazu iz sela, a onda četiri sata da hod pod vatrom.

Podsetimo, komandant "Ahmata" Apti Alaudinov je danas rekao da je ruska vojska završila čišćenje terena u Martinovki.

Najvažnije sa brifinga Ministarstva odbrane: Oslobođena Ivanovka u DNR, VSU izgubio vipe od 1800 vojnika

Ruska vojska oslobodila naselje Ivanovka u DNR;

Jedinice grupe "Zapad" zauzele su povoljnije položaje, dok je ukrajinska vojska izgubila 470 vojnika i tri skladišta municije;

Grupa "Sever" je nanela poraz ukrajinskim snagama u Harkovskoj oblasti, protivnik je izgubio do 60 vojnika;

Ukrajinska vojska je u zoni odgovornosti grupe "Centar" izgubila do 470 vojnika;

Jedinice grupe "Jug" popravile su taktički položaj a protivnik je izgubio do 650 vojnika,

Grupa "Istok" je poboljšala svoje položaje, odbijena su dva ukrajinska kontranapada, a ukrajinska vojska je izgubila do 105 vojnika i američku haubicu;

Ruske snage su uništile skladište raketno-artiljerijskog naoružanja, mesto na kojom su čuvani bespilotni čamci;

Grupa "Dnjepar" je nanela poraze snagama Kijeva u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, a protivnik je izgubio do 90 vojnika.

VSU povukao jedinice sa drugih frontova za napad na Kursk

Kijev zbog napada na Kursku oblast prebacio snage sa delova fronta gde se vode najžešće borbe i gde Rusija nastavlja sa ofanzivom, objavio je AP.

Foto Tanjug/AP

Kako se navodi, uprkos pokušaju Kijeva da napadom na Kursku oblast odvuče ruske snage sa drugih delova fronta, ukrajinski vojnici priznaju da ta operacija nije promenila situaciju na pokrovskom pravcu, upravo suprotno, ruska ofanziva je sve jača.

Pojačano obezbeđnje Kurske NE

Ministarstvo odbrane Rusije i Ruska garda preduzimaju mere kako bi obezbedili Kursku nuklearku, rekao je v.d. gubernatora Aleksej Smirnov. Kako je dodao, situacija je stabilna i sve se odvija normalno.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ruska vojska: Napadom Ukrajine na Kursku oblast rukovode zapadne službe

Napadom ukrajinskih snaga na teritoriju Kurske oblasti rukovode zapadne obaveštajne službe, saopštio je savetnik Ministarstva odbrane Rusije Andrej Iljnicki.

-Upad u Kursku oblast je vojna operacija. To ne bi moglo da se izvede bez koordinacije i rukovođenja od strane zapadnih obaveštajnih godina i bez zapadnih tehnologija. Oni isporučuju vojnu tehniku u Ukrajinu, pa čak i ono što sami nemaju. Sve dok je prednost na našoj strani, oni neće pristati ni na kakve pregovore. I ovakvi pokušaji će se nastaviti, rekao je Iljnicki.

VSU izgubio 2.600 vojnika, 37 tenkova, 32 OT, 23 BVP

Kako je ranije saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, ukrajinska vojska je tokom borbi u Kurskoj oblasti ukupno izgubila 2.640 vojnika, 37 tenkova, 32 oklopna transportera, 23 borbena vozila pešadije i četiri PRO sistema. Samo u poslednja 24 sata Kijev je izgubio do 340 vojnika i 19 jedinica tehnike.

Ujutro 6. avgusta, ukrajinske trupe su napale rusku granicu u Kurskoj oblasti. Tada je, prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Rusije, u napadu učestvovalo oko 1.000 vojnika.

Zelenski: UKR trupe imaju punu kontrolu nad ruskim gradom Sudža u Kurskoj oblasti

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinske trupe imaju punu kontrolu nad ruskim gradom Sudža u Kurskoj oblasti.

U gradu, najvećem koji je Ukrajina navodno zauzela do sada, pre rata živelo je oko 5.000 ljudi, preneo je AP. Prirodni gas teče iz zapadnosibirskih gasnih polja kroz cevi koje prolaze kroz Sudžu i prelaze ukrajinsku granicu da bi ušle u ukrajinski sistem.

Zelenski je rekao da će u Sudži biti uspostavljena kancelarija ukrajinskog vojnog komandanta, ne iznoseći druge detalje. Jedinice Oružanih snaga Ukrajine pokrenule su 6. avgusta napad na Kursku oblast u Rusiji.

BRITANIJA: Ukrajina može da koristi britansko oružje u operacijama na ruskoj teritoriji

Ukrajinske snage mogu da koriste britansko oružje u operacijama na ruskoj teritoriji, saopštilo je danas britansko ministarstvo odbrane, ali ograničenja za upotrebu raketa dugog dometa Storm Šedou ostaju.

Portparol britanskog ministarstva odbrane rekao je da Ukrajina ima "jasno pravo na samoodbranu od ruskih ilegalnih napada" i da "to ne isključuje operacije unutar Rusije", preneo je Rojters.

-Jasno stavljamo na znanje tokom procesa poklanjanja da oprema treba da se koristi u skladu sa međunarodnim pravom- rekao je portparol.

Ova politika znači da britanski tenkovi, protivtenkovske rakete i druga vojna oprema date Ukrajini mogu da se koriste unutar Rusije kao deo odbrane Ukrajine.

Ograničenja u korišće nju projektila dugog dometa Storm Šedou koje su isporučili Britanci, a koje se mogu koristiti samo unutar međunarodno prihvaćenih granica Ukrajine, ostaju na snazi.

Neimenovani britanski izvor je rekao da su ukrajinske trupe koristile britanske tenkove Čelendžer 2 unutar Rusije.

Britansko ministarstvo odbrane odbilo je da prokomentariše upotrebu britanskih tenkova unutar ruske teritorije.

Lukašenko: Ako krenu na Belorusiju, Rusija će uvesti vojsku - tu je i nuklearno oružje...

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da Minsk ne želi rat protiv čitavog NATO, ali da će u slučaju povrede granice odgovor biti munjevit.

- Ne želimo eskalaciju i ne želimo rat protiv čitavog NATO. To ne želimo. Ali, ako oni to urade i opredele se za to, onda ...Nećemo imati drugog izbora. I neće biti nikakvih 'crvenih linija' - rekao je Lukašenko u intervjuu za TV "Rusija".

Ta linija je, prema njegovim rečima, državna granica, čim neko na nju kroči odgovor će biti munjevit.

- Odgovor je pripremljen, naređenje je u sefu, kako i treba - rekao je beloruski predsednik.

- Kada se ovde pojavilo taktičko nuklearno oružje, direktno sam im (stranim protivnicima) rekao: nećemo koristiti nikakvo oružje dok ne kročite na našu državnu granicu. To je granica naše savezne države - istakao je Lukašenko.

U slučaju agresije na Belorusiju – Rusija će uvesti svoje jedinice

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da će Rusija u slučaju agresije na republiku poslati svoje jedinice u zemlju, Minsk će primiti prvi udarac, a Moskva će podržati.

- Rusija, prema našem dogovoru, uvodi svoje jedinice (određene su i koje) u Belorusiju. Mi primamo prvi udarac, a onda će nas Rusija osigurati. To je zajednički rat – Belorusija i Rusija – protiv tih životinja - rekao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, odgovor Belorusije u slučaju agresije biće „trenutno i adekvatno“.

Aleksandar Lukašenko je odredio više od 20 brigada i bataljonskih grupa koje će biti raspoređene na granici kako bi sprečili mogući proboj sa ukrajinske strane.

Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad selom Ivanivka na istoku Ukrajine

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage preuzele kontrolu nad selom Ivanivka u Donjeckoj oblasti Ukrajine, javila je agencija Interfaks.

(Reuters)

Uvedena vanredna situacija u Belgorodskoj oblasti

U Belgorodskoj oblasti uvedena je vanredna situacija federalnog nivoa, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije.

Gubernator Vjačeslav Gladkov je ranije rekao da je u oblasti teška situacija, ukrajinske snage svakodnevno granatiraju naselja i gradove, a ginu civili,

Danas je ukrajinska vojska izvela napad dronovima na Šebekino i tom prilikom je četvoro civila ranjeno.

Napad Ukrajinaca na Belgorod

Ukrajinska vojska dronovima napala grad Šebekino u Belgorodskoj oblasti, rekao je gubernator Vjačeslav Gladkov i dodao da ima četvoro ranjenih, među njima u dvojica zaposlenih u hitnoj pomoći.

Udar na Ukrajince u Kurskoj oblasti

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je lovac-bombarder Su-34 izveo udar na položaje i tehniku ukrajinskih snaga u delu Kurske oblasti na samoj granici.

Uništen starlink i oprema za pokretanje dronova

Pripadnici ruskih desantnih jedinica su uz pomoć kvadrokoptera uništili satelitske antene "starlink" i drugu opremu neophodnu protivničkim snagama za aktiviranje dronova na desnoj obali reke Dnjepar u Hersonskoj oblasti.

Likvidirani ukrajinski vojnici kod mesta Borki

Ruska vojska likvidirala je grupu ukrajinskih vojnika, pripadnika desantne jedinice 80. brigade, kod mesta Borki u Kurskoj oblasti.

BONUS VIDEO: RUSKI AVION SU-34 U AKCIJI: Pogledajte kako pilot bombarduje metu