PUTIN JASAN: Rusija ostaje posvećena stvaranju nezavisne Palestine

RUSKI predsednik Vladimir Putin danas se u Moskvi sastao sa palestinskim kolegom Mahmudom Abasom, gde je izrazio zabrinutost zbog visoke stope smrti civilnog stanovništva u Gazi i ponovo potvrdio posvećenost Moskve miru i stvaranju nezavisne palestinske države.

Foto: Printskrin/Jutjub





- Pre svega, naravno, zabrinuti smo zbog gubitaka među civilnim stanovništvom, prema podacima UN, to je već 40 hiljada ljudi, a uglavnom su to žene i deca - rekao je on.



On je istakao da Rusija ima dugogodišnje i duboke veze sa arapskim svetom, a sa Palestinom posebno, i podsetio da se Moskva uvek zalagala za mirno rešenje palestinsko-izraelskog sukoba.

- Vi i ja imamo zajednički stav, a to je da koreni ovog problema sežu daleko u prošlost i da su povezani sa ignorisanjem odluka koje su ranije donete na nivou međunarodnih organizacija, pre svega na nivou UN, u vezi sa formiranjem i stvaranjem nezavisne palestinske države - rekao je Putin.

- Ruski stav o ovom pitanju podrazumeva da je za obezbeđivanje dugoročnog, pouzdanog i stabilnog mira na Bliskom istoku neophodno sprovesti sve odluke UN i, pre svega, stvoriti punopravnu palestinsku državu - zaključio je ruski lider.

Abas je pohvalio dugogodišnje veze Palestine i Rusije, zaključivši da je ''Rusija jedan od najdražih prijatelja palestinskog naroda''.

Istovremeno, on je ocenio da UN nisu uspele u misiji stvaranja Palestine zbog pritiska SAD, ali je istakao da neće prihvatiti prisilno iseljavanje Palestinaca sa okupiranih teritorija.

- Nećemo prihvatiti iseljavanje Palestinaca iz Pojasa Gaze, Zapadne obale i Jerusalima, kao što se dešavalo mnogo puta u 20. veku, verujemo da ćemo uz vašu (rusku) podršku postići naše ciljeve - rekao je on.

Sastanku su prisustvovali visoki ruski i palestinski zvaničnici, uključujući ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova.

