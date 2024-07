PRVI PUT U ISTORIJI, LOVAC SU-35S OBORIO MIG-29: Ukrajinski lovac-bombarder pogođen na daljini većoj od 200km (VIDEO)

PRVI put u istoriji sukoba ruske vojne avijacije, lovac Su-35S oborio je ukrajinski MiG-29 raketom Vimpel R-37M na dometu bez presedana od 213 kilometara.

Ova informacija pojavila se na specijalizovanim ruskim resursima i izazvala širok odjek u vojnim i stručnim krugovima.

Su-35S, jedan od najnaprednijih ruskih borbenih aviona, opremljen je savremenim sistemima naoružanja i sposoban je da pogađa ciljeve na značajnim udaljenostima.

Raketa R-37M korišćena u ovom incidentu jedna je od raketa vazduh-vazduh najvećeg dometa u arsenalu ruske vojske. Projektil je dizajniran je za uništavanje neprijateljskih aviona, helikoptera i drugih vazdušnih ciljeva na velikim udaljenostima.

Prema podacima ruskih specijalizovanih izvora, ovaj slučaj je prvi dokumentovani primer upotrebe rakete R-37M na ovako velikom dometu. Nema priloženog foto ili video matrijala, što se ni ne očekuje u ovakvim slučajevima.

Podsetimo, u februaru mesecu ove godine, ukrajinski informativni resursi preneli su da je preminuo jedan od njihovih poslednjih pilota-asova Vladislav Rikov. Pilot je obavio više od 380 borbenih misija, ali je tadašnji let na Su-25 bio i njegov poslednji. Ponovo je krivac bila raketa R-37M lansirana sa Su-35.

Nastradali ukrajinski pilot Juice u kokpitu svog MiG-29, fotografija iz 2022. godine

Još jedan nastradali u nizu dejstvom rakete R-37M je Su-27 kojim je upravljao jedan od najboljih pilota RV Ukrajine, sada pokojni potpukovnik Vasiljuk.

Pretnja od ovih projektila je, iako se ne koriste često, navodno primorala ukrajinske pilote da razviju taktiku da ih izbegnu. Ukrajinski pilot je ranije priznao kako ih je raketa primoravala da promene putanju leta kako bi izbegli potencijalne udare, ometajući time svoje misije.

Ovo izbegavanje manevrisanja može se smatrati „mekim ubijanjem“, jer sprečava pilote da završe svoje zadatke.

-Pošto smo razumeli njihovu taktiku tokom gađanja ovim raketama (R-37M), kreirali smo naše tehnike da ih izbegnemo. Ipak, to ograničava naše sposobnosti da sprovodimo naše misije.

Naravno, ako manevrišemo, ne možemo da obezbedimo vazdušni napad ili nešto drugo, tako da je igra i dalje veoma, veoma, veoma teška u vazduhu i veoma rizična. Ako niste svesni lansiranja rakete, mrtvi ste“, rekao je za The Drive, pokojni ukrajinski pilot MiG-29 sa pozivnim znakom „Juice“.

Podsetimo, u prošlogodišnjem intervjuu, ukrajinski borbeni pilot opisao je rusku raketu vazduh-vazduh dugog dometa R-37M kao najopasnije oružje koje koristi rusko vazduhoplovstvo.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije počele su da koriste R-37M protiv Ukrajine tek na leto 2022. godine. Ranije je saopšteno da su samo avioni Su-57, Su-35 i MiG-31 kompatibilni sa ovim zastrašujućim projektilima, međutim, nedavno je i Su-30 viđen kako nosi raketu.

U kombinaciji sa lovcem Su-57 koji ima stelt karakteristike, ova raketa postaje još smrtonosnija. Zapadni stručnjaci veruju da je projektil skrojen da porazi avione sposobne i za rano upozoravanje AWACS.

Sistemi za rano upozoravanje u Poljskoj i Rumuniji koji rade u režimu 24/7 h navodno nisu uspeli da otkriju ruski avion pete generacije, prema izveštaju iz oktobra 2022. godine, što je rezultiralo da je ukrajinski lovac Su-27 oboren raketom R-37M ispaljenom iz Su-57, označavajući prvi pogodak vazduh-vazduh.

Raketa Vympel R-37M je već stekla reputaciju izuzetno moćnog oružja u tekućem sukobu između Rusije i Ukrajine. Presretač MiG-31, naoružan R-37M, predstavlja nerešiv problem ukrajinskom vazduhoplovstvu.

RAKETA VELIKOG DOMETA R-37M

R-37M je raketa vazduh-vazduh velikog dometa sposobna da pogodi vazdušne ciljeve velike brzine sa više od 300 kilometara.

Takođe je poznata kao AA-13 na Zapadu ili RVV-BD, oznaka koja se koristi za ruske varijante R-serije koje su se ranije proizvodile u Ukrajini. Rečeno je da je serija RVV naprednija i sastoji se samo od ruskih komponenti.

Raketa je proizvod čuvene ruske kompanije Vimpel. Izvedena je od sovjetskog R-37 AAM, napravljenog 1980-ih za MiG-31M. Razvoj rakete počeo je krajem 2000-ih.

R-37M razvija neverovatno veliku brzinu od 6 maha ili oko 7 350 km/h, što je dovoljno da lako sustigne svaki tip letelice, a predstavljena je 2016. godine.

R-37M je prvobitno trebalo da nosi MiG-31. Kasnije je odlučeno da se oružje unapredi kako bi bilo kompatibilnije sa Su-30, Su-35 i Su-57.

Raketni motor sa dvostrukim impulsom pokreće raketu. Dvopojasni aktivni radarski tragač vodi projektil ka svom cilju, dok inercijalni navigacioni sistem prima podatke o putanji tokom kursa projektila.

Prema tvrdnjama proizvođača, tokom završne faze gađanja projektilom, strelac u avionu može da obeleži cilj sa radarskim poprečnim presekom od 54 kvadratna stopa na udaljenosti od oko 40 kilometara i većoj. Slično kao i R-37, R-37M može da nosi nuklearnu bojevu glavu za uništavanje većih formacija aviona ili projektila.

LOVAC SU-35S

Su-35S je projektovala kompanija „Suhoj” za gađanje svih vrsta vazdušnih ciljeva u velikim i bliskim vazdušnim borbama, kao i za napad na kopnene i morske ciljeve, uključujući one pokrivene protivvazdušnom odbranom i koji se nalaze daleko iza linije fronta.

Lovački avion je opremljen naprednim Irbis-E multi-mode, hibridnim pasivnim elektronski skeniranim nizom radarskog sistema, koji može da otkrije i prati do 30 ciljeva u vazduhu istovremeno na dometu do 350 kilometara i da napadne do osam od njih.

Može biti naoružan raznim naprednim precizno vođenim oružjem dugog dometa, uključujući prethodno spomenutu raketu vazduh-vazduh R-37, krstareću raketu H-59 za kopneni napad, antiradar raketu H-58 i H-35 protivbrodsku krstareću raketu.

Naoružan je i protivavionskim topom kalibra 30 milimetara i ima 12 tačaka za pričvršćivanje bombi i projektila. Borbeno opterećenje aviona je osam tona. Avion može da dostigne brzinu od 2.500 kilometara na sat sa autonomijom od 3.400 kilometara.

Ovo je bila druga serija aviona Su-35S koja je ove godine isporučena VKS. Prva serija je predata 11. aprila 2024. godine.

Ruske Vazdušno-Kosmičke Snage trenutno poseduju više od 100 Su-35S. Su-35 je najpre pokazao svoje napredne borbene sposobnosti tokom antiterorističkih operacija u Siriji, a zatim u toku svojih operacija u Ukrajini. Očekuje se da će proizvodnja ovih aviona trajati najmanje do 2028. godine.

Korišćenjem municije kao što je raketa R-37M, avioni poput, Su-57, MiG-31BM i Su-35S mogu da pogode avione Vazduhoplovnih snaga Ukrajine bez ulaska u zonu otkrivanja ili dejstva ukrajinske PVO.

Avion karakteriše veoma kvalitetna avionika koja za osnovu koristi kompleksni kompjuterski informaciono-komandni sistem, novi radar, motore AL-41F1S sa plazmenim sistemom sagorevanja uvećane snage i upravljivim vektorima potiska.

Ovi motori po svojim karakteristikama mogu da se primene i na lovcima pete generacije, jer obezbeđuju nadzvučnu brzinu bez dopunskog sagorevanja. Maksimalna brzina aviona je 2,500 km/h, dok operativni dolet dostiže 3,400 km.

Lovci Su-35 vazdušno-kosmičkih snaga Rusije vrše vazdušne patrole, podržavaju kretanje jurišnih aviona, vojnih helikoptera i izvode vazdušne udare na infrastrukturu i opremu koju koriste Oružane snage Ukrajine. Ne zna se tačno koliko je Su-35 stradalo u ukrajinskom sukobu, međutim ukrajinski izvori tvrde čak nekoliko oborenih.

