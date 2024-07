"NE SLUŠAM ŠTA PRIČA ZELENSKI" Lavrov poručio: Rusija neće kapitulirati

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija neće kapitulirati, te da će svi ciljevi specijalne vojne operacije biti ostvareni.

On je istakao da je trenutni stav zapadnih zemalja o Ukrajini u tome da ignorišu rusku poziciju i očekuju kapitulaciju Rusije, ali to se neće dogoditi.

- Putin je više puta govorio da je Zelenski svojim dekretom, koji je potpisan pre dve godine, sam sebi i svim službenicima zabranio da vode pregovore sa Rusijom. Ništa se ne dešava, svi se oglušuju o sve i nastavljaju da nas pozivaju da pokažemo konstruktivan pristup. U stvari, izgleda da to po njihovom shvatanju znači kapitulaciju. To se neće desiti, svi ciljevi specijalne vojne operacije biće ostvareni, u to nema sumnje - rekao je Lavrov.

On je istakao da ne sluša šta govore Vladimir Zelenski i ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba, jer su više puta govorili da su spremni za pregovore, a onda naglo menjali svoje mišljenje.

- Kuleba ne govori prvi put o tome. A nekada govori i potpuno suprotne stvari. Nedavno su govorili o pregovorima. Zelenski je spominjao spremnost da na kraju sedne za pregovarački sto sa ruskim predstavnicima. Iskreno govoreći, ja ih ne slušam - rekao je šef ruske diplomatije.

On je takođe primetio da se sada iznose brojne ideje o rešavanju sukoba u Ukrajini kada je Zapad počeo da shvata da je nemoguće pobediti Moskvu.

- Mislim da ne treba da komentarišem brojne ideje koje se sada iznose u uslovima kada Zapad shvata da je besperspektivno računati na poraz Rusije i kada Zapad sve više shvata da su Zelenski i njegov režim bezvredni - poručio je Lavrov.

Ministar je dodao da stav Kine o Ukrajini nakon posete Kulebe ostaje nepromenjen, te da ga je kineski kolega Vang Ji informisao o razgovoru sa predstavnikom Kijeva.

