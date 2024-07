NEMAČKA umesto da pomogne da se smanji globalna potražnja za energentima, zapravo ju je povećala.

Ko god da je odgovoran za osmišljavanje zapadnih sankcija Rusiji – nema pojma o ekonomiji, konstatuje nemački list "Handelsblat", te dodaje da su restriktivne mere Evropske unije do sada imale vrlo mali uticaj na sposobnost Ruske Federacije da ratuje, što je i pokazala studija četiri ekonomska istraživačka instituta koju je naručilo Federalno ministarstvo ekonomije.

Štaviše ruska ekonomija snažno raste upravo zahvaljujući proizvodnji naoružanja, dok se eksperti nadaju da će sankcije ipak imati efekat, ali dugoročan, "kao spori otrov".

Međutim, taj "spori otrov" je štetan i po Zapad, na primer zbog većih cena nafte i gasa, tvrdi nemački ekonomista Danijel Štelter.

- Ako razmišljamo trezveno, politika sankcija Zapada mora se opisati kao neuspeh. Kada je reč o okončanju rata, sankcije su morale da stupe na snagu brzo. Zašto je Zapad verovao da povećanjem cena sirovina može da sankcioniše najvećeg svetskog izvoznika istih tih sirovina - pita se Štelter.

Kako kaže, još u julu 2022. pozvao je da se učini sve kako bi se oborile cene nafte, gasa, uglja i sirovina na svetskom tržištu, što je moglo da se postigne samo smanjenjem potražnje i povećanjem ponude.

Nemačka je umesto toga nepotrebno ugasila nuklearne elektrane iako je to značilo da će za proizvodnju električne energije biti potrebno više gasa. Umesto da pomogne da se smanji globalna potražnja, ona ju je zapravo povećala.

- Odluka EU da ne uvozi rusku naftu i gas može se moralno pozdraviti. Ali to ne treba mešati sa sankcijama. S jedne strane, zato što neke zemlje poput Austrije i Mađarske nastavljaju da kupuju naftu i gas od Rusije. S druge strane, zato što to radi i Nemačka, na primer uvozeći dizel iz Indije koji je napravljen od ruske nafte. Kao rezultat toga, mi plaćamo više, a Rusija ne trpi štetu - ističe Štelter.

Nemački stručnjak smatra da efekta neće imati ni pokušaj ometanja izvoza ruske nafte isključivanjem osiguranja za naftne tankere – zapravo i to će dovesti do povećanja cene nafte, samim tim i prihoda Rusije – kao ni zaplena ruske imovine jer će ta mera više uticati na druge države. One su, u strahu da bi isto moglo da ih zadesi, već počele da menjaju evropske i američke obveznice za zlato. Uz to podstiče se izgradnja paralelnog valutnog sistema koji ne uključuje dolar.

- Ko god da je odgovoran za oblikovanje zapadne politike sankcija, izgleda da nema osnovna znanja o ekonomiji i odnosa ponude i potražnje. Nije vam potreban izveštaj četiri instituta za ekonomska istraživanja da biste sve ovo uvideli - zaključuje Štelter.

