"UPRKOS OGROMNOM PRITISKU" Sijarto: Slovačka podržala mirovnu inicijativu Mađarske i naljutila Borelja

SLOVAČKA je, uprkos ogromnom pritisku, podržala mirovnu inicijativu Mađarske za Ukrajinu, čime je izazvala nezadovoljstvo kod visokog predstavnika EU Žozepa Borelja, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

O tom pitanju razgovarano je na savetu ministara spoljnih poslova EU u Briselu, gde je Slovačku predstavljao državni sekretar MIP Marik Eštok.

- Slovačka, slovačka Vlada na današnjoj sednici nedvosmisleno je podržala mirovnu misiju Mađarske, mađarske Vlade i mađarskog premijera, uprkos ogromnom pritisku - rekao je Sijarto za televiziju M1.

Kako je dodao, predstavnik Slovačke jasno i glasno je rekao da nemaju razloga za kritiku mirovne misije mađarskog premijera. Uprkos tome, Borelj je izjavio da „osim Mađarske, svih 26 zemalja članica kritikuju“ mirovnu inicijativu Budimpešte.

- Nakon toga je slovački kolega kazao da to nije tako, da je on jasno rekao baš to – da s tim nemaju problema. Tada se visoki predstavnik EU uvredio i rekao 'pa, dobro, sa izuzetkom Slovačke' - dodao je Sijarto.

Kasnije je Ministarstvo spoljnih poslova Slovačke saopštilo da ta zemlja ne podržava kritike na račun Mađarske zbog njenih mirovnih inicijativa i „odbacuje bilo kakve ideje o bojkotu mađarskog predsedavanja u Savetu EU“.

Prethodno, poslanici Evropskog parlamenta zahtevali su da se Mađarskoj ukine pravo glasa u Evropskoj uniji zbog putovanja premijera zemlje Viktora Orbana u Rusiju i Kinu, objavio je list „Politiko“, pozivajući se na pismo 63 poslanika upućeno šefu Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, šefu Evropskog saveta Šarlu Mišelu i predsedniku Evropskog parlamenta Roberti Metsoli.

Orban je ranije posetio Ukrajinu, Rusiju i Kinu. Poseta Moskvi i sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom izazvali su oštre kritike na Zapadu.

