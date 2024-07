FIJASKO TAJNE SLUŽBE SAD: "Ovakav incident nije smeo da se dogodi..."

REPUBLIKANSKI predsednički kandidat Donald Tramp zamalo je ubijen zbog "neuspeha" Tajne službe SAD, rekao je sekretar Agencije za unutrašnju bezbednost SAD Alehandro Majorkas.

Foto: Tanjug/AP Photo/ Gene J. Puskar

Tramp je u subotu govorio na predizbornom skupu u Batleru u Pensilvaniji kada je za dlaku izbegao metak koji mu je otkinuo deo uveta. Jedna osoba na tribinama je ubijena, a dve su teško ranjene pre nego što je Tajna služba neutralisala napadača.

- Ovakav incident se ne sme dogoditi. Kada kažem da se tako nešto ne sme dogoditi, mi govorimo o neuspehu - rekao je Majorkas za Si-En-En u ponedeljak.

- Sprovešćemo nezavisnu reviziju i analiziraćemo kako se to dogodilo, zašto se to dogodilo i daćemo preporuke i podeliti nalaze kako bismo osigurali da se to više ne ponovi - dodao je on.

Kritike na račun agenata Tajne službe koji su čuvali Trampa idu od toga da nisu primetili atentatora na krovu udaljenom svega oko 120 metara, do toga da je njihov odgovor nakon što su ispaljeni hici bio prespor.

Tramp se zahvalio Tajnoj službi što ga je zaštitila i pozvao Belu kuću da obezbedi istu zaštitu nezavisnom predsedničkom kandidatu Robertu F. Kenediju Mlađem. Predsednik Džozef Bajden je to učinio u ponedeljak po podne.

Tajna služba se nalazi u okviru Agencije za unutrašnju bezbednost od 2003. godine. Agencija je prvobitno nastala tokom građanskog rata kako bi istraživala falsifikovanje novca. Njene dužnosti su proširene na zaštitu predsednika 1901.

Agenti Tajne službe u današnje vreme imaju zadatak da štite aktuelnog predsednika i potpredsednika od trenutka kada budu izabrani, kao i bivše predsednike, zvaničnike u liniji sukcesije i glavne predsedničke kandidate i kandidate za potpredsednike, zajedno sa užim krugom njihove porodice.

Republikanski poslanici zatražili su istragu o atentatu na Trampa. Direktorka tajne službe Kimberli Čitl rekla je da će agencija sarađivati i sa istragama Kongresa i sa nezavisnom revizijom Bele kuće.

Tomas M. Kruks, 20-godišnjak identifikovan kao atentator, popeo se na krov zgrade direktno u vidokrugu mesta sa kojeg se Tramp obraćao pristalicama.

Iako su meštani koji su ga uočili upozorili policiju, organima reda je trebalo nekoliko minuta da reaguju.

U ponedeljak uveče se ispostavilo da je zgrada sa koje je Kruks pucao bila mesto za okupljanje lokalnog taktičkog policijskog tima, kako su otkrili izvori za "Ej-Bi-Si njuz".

To otkriće postavlja još više pitanja o tome kako je potencijalni atentator uspeo da nesmetano dođe na poziciju.

(RT Balkan)

