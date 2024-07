MIROTVORCI NA NIŠANU JASTREBOVA: Šta povezuje Trampa i Fica

BEZ obzira na to što će deo javnosti zapažanje da su atentati na premijera Slovačke Roberta Fica i nekadašnjeg šefa Bele kuće Donalda Trampa, "rezervisani" za ljude koji se protive ratu u Ukrajini, nazvati teorijom zavere, niko ne može osporiti da se trenutno u zapadnom svetu vodi kampanja protiv svih koji ukazuju na katastrofalne posledice rusko-ukrajinskog sukoba i traže rešenje za mir.

Tako je i bilo u danima pre nego je napadač pucao na Fica, političara koji je kritikivao naoružavanje Ukrajine, uvođenje sankcije Rusiji uz tvrdnju da Evropa sebi pravi medveđu uslugu i da treba menjati taktiku i tražiti način da rat prestane. I Tramp je u kampanji više puta govorio da će s obe strane ispregovarati mirovni sporazum, a za vreme njegovog mandata kao predsednika, SAD nije pokrenula nijedan novi rat.

Kroz "toplog zeca" trenutno prolazi premijer Mađarske Viktor Orban, koji je po preuzimanju predsedavajuće palice u EU otišao u Kijev kod predsednika Vladimira Zelenskog, a zatim i kod lidera Rusije Vladimira Putina u Moskvu, iz Brisela je stigla poruka da "mađarski političar nema kapacitet, a ni dozvolu da pregovara".

Orban nije pozvan da se, kao predstavnik zemlje koja predsedava u Savetu EU, tradicionalno obrati na prvoj plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u novom sazivu koja je ove sedmice.

- Svi ste bili svedoci njegovih postupaka nakon što je predsedavanje u Savetu EU prešlo na Mađarsku. On ne poštuje ulogu i pravila kako funkcioniše EU i zato nije pozvan na ovu plenarnu sednicu - kazala je francuska poslanica De Melo, na šta je vlada Mađarske saopštila da pristalice rata u Briselu napadaju mirovnu misiju Mađarske i njenog premijera, ali da je mir neophodan.

Istoričar Srđan Graovac istakao je za "Novosti" da nemamo dokaze da kažemo zbog čega su se napadi dogodili, ali se svakako neke stvari mogu primetiti i povezati.

- Fico je generalno protiv bilo kakvog rata u Evropi, ne samo ovog u Ukrajini i na to je ukazivao mnogo puta. Tramp je takođe najavljivao da treba da se prekine sukob i stalno je pod kritikom onih koji su jastrebovi i stava da se rat protiv Rusije mora voditi do kraja, što je suludo, jer je Rusija nuklearna sila. Dodao bih i smrt predsednika Irana Ebrahima Raisija, koja zvanično nije atentat, ali sumnjiva je. Svakako, vodi se ogorčena borba dve koncepcije politike, a to je vladajuća globalistička, koja je na vlasti i druga koja smatra da rat sve vuče u katasrofu. Tog stava su Orban i Fico, ali ne mogu da učine ništa bez promena u SAD i Trampa, koji je sada bio meta.

Zabranjen drugačiji stav PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se slaže sa slovačkim premijerom Ficom da je scenario atentata na Trampa kopija scenarija atentata na njega i da su povod za oba napada bili mržnja i satanizacija u javnosti: - Onaj čovek što je pucao, on vam kaže - ja mrzim Trampa, ja mrzim republikance. Kad provodite satanizaciju nečiju, sve vreme, pa šta očekujete? Pokušaj ubistva Trampa rezultat je toga da nije dozvoljeno drugačije mišljenje. Da li je demokratija danas u svetu da ukinete sve koji drugačije misle?