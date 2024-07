NEMA KRAJA TENZIJAMA NA BLISKOM ISTOKU: Netanjahu ne odustaje od svojih namera - Odlučni smo da upotpunimo pobedu!

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da ostaje privržen okviru o prekidu vatre u Gazi o kojem se pregovara i optužio palestinsku islamističku grupu Hamas da postavlja zahteve koji su mu u suprotnosti.

Foto: Tanjug/AP

- Posvećen sam okvirnom sporazumu za oslobađanje naših talaca, ali ubice iz Hamasa se drže zahteva koji su u suprotnosti sa okvirom, koji ugrožavaju Izrael - rekao je Netanjahu, preneo je Rojters.

On je obećao da će Izrael nastaviti rat protiv Hamasa sve dok ne postigne sve ciljeve, preneo je Tajms of Izrael.

- Odlučni smo da upotpunimo pobedu - rekao je izraelski premijer na ceremoniji dodele diploma u oficirskoj školi Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Netanjahu je naveo ciljeve rata kao eliminaciju vlasti Hamasa u Pojasu Gaze, povratak svih izraelskih talaca kući, sprečavanje svake buduće pretnje Izraelu iz Gaze i povratak raseljenih Izraelaca u svoje domove na jugu i severu.

- Ima onih koji pitaju koliko će trajati kampanja. Imam dve reči: Do pobede. Do pobede, čak i ako bude potrebno vreme - istakao je on.

(Tanjug)

