ŠTA JE PONUDIO PEKING? SAD i Kina održale prve neformalne nuklearne pregovore u poslednjih pet godina

SJEDINjENE Američke Države i Kina održale su prve neformalne nuklearne pregovore u poslednjih pet godina, pri čemu su predstavnici Pekinga rekli američkim kolegama da neće pribegavati nuklearnim pretnjama zbog kineskog regiona Tajvana, saopštila su danas dva američka delegata koja su prisustvovala sastanku.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kineski predstavnici ponudili su uveravanja da su "u stanju da prevladaju u konvencionalnoj borbi oko Tajvana bez upotrebe nuklearnog oružja", rekao je organizator pregovora "Drugi kolosek" Dejvid Santoro.

Učesnici "Drugog koloseka" su uglavnom bivši zvaničnici i naučnici koji su ovlašćeni da govore o pozicijama svojih vlada, dok se zvanični pregovori američke i kineske vlade nazivaju "Prvi kolosek", navodi Rojters.

Vašington je u jučerašnjim neformalnim razgovorima u Šangaju predstavljalo oko šest delegata, dok je Peking poslao delegaciju naučnika i analitičara, u kojoj je bilo nekoliko bivših oficira Narodnooslobodilačke vojske. Takve diskusije ne mogu da zamene formalne pregovore "koje zahtevaju od učesnika da govore autoritativno o pitanjima", rekao je portparol Stejt departmenta Metju Miler.

Ministarstvo odbrane SAD prošle godine je procenilo da Peking ima 500 operativnih nuklearnih bojevih glava i da će ih verovatno postaviti više od 1.000 do 2030. godine. To se upoređuje sa 1.770 i 1.710 operativnih bojevih glava koje su rasporedile SAD i Rusija. Pentagon je saopštio da će do 2030. godine veliki deo naoružanja Pekinga verovatno biti u većem stepenu pripravnosti. Kina je od 2020. godine takođe i modernizovala svoj arsenal, započevši proizvodnju svoje podmornice sa balističkim projektilima.