ZELENA AGENDA I RUŠENJE PUTINA ŠOLCU DOŠLI GLAVE: Intervju - Matijas Mosdorf, poslanik AfD u Bundestagu

Dok briselska elita liže rane nakon poraznih rezultata izbora za Evropski parlament, nemačka desnica ima razloga da likuje. Zavidan izborni rezultat koji je Alternativa za Nemačku ostvarila kao i bojkot govora Vladimira Zelenskog u Bundestagu mogao bi po procenama analitičara da označi početak kraja "semafor koalicije" ali i oštar zaokret nemačke unutrašnje i spoljne politike.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber/Mikhail Tereshchenko, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

O tome da li su ovi izbori za Evropski parlament bili referendum za ili protiv podrške Ukrajini i zelenoj agendi i mogu li loši rezultati "semafor koalicije" biti dovoljno ubedljiv razlog za raspisivanje vanrednih izbora, za "Novosti" govori Matijas Mosdorf, poslanik AfD u nemačkom Bundestagu. On je svojevremeno upozorio nemačku javnost da će svako ko se petlja sa Rusijom završiti kao Napoleon ili Hitler.

Alternativa ne samo da je izdržala predizbornu klevetničku kampanju, od afere "Potsdam" do pokušaja diskreditacije kandidata za EP, već je postigla i zavidan rezultat. Kako to objašnjavate?

- U Nemačkoj 84 odsto naših birača sada kaže da im čak ni klevete o nacističkoj prirodi AfD ne smetaju jer se stranka bavi ključnim pitanjima koja targetiraju njihove interese. Birači su postali pametniji, kampanje gluplje i transparentnije. U jednom trenutku, levi tabor je, a da toga nije ni bio svestan, pravio takve greške kojima je samo mobilisao ljude u naše redove. Da su eksponenti u njihovim krugovima bili napola obrazovani, mogli su to da predvide.

Foto: Profimedia Matijas Mosdorf

Istraživanje je pokazalo da kancelar Šolc uživa poverenje tek 33 odsto nemačkih građana. Može li to biti signal da će, posle Francuske, uslediti i raspisivanje novih izbora u Nemačkoj?

- Nemačka vlada iz dana u dan opravdava kritičare koji je smatraju najnesposobnijom od kraja rata. Levičarsko mišljenje nije otvoreno za diskurs. Kada imaju vlast u svojim rukama, oni se toliko grčevito drže za nju da su u to ime čak spremni da se odreknu i demokratije i vladavine prava. Nemačkog kancelara Olafa Šolca ne napušta nada da će se klevetničke kampanje protiv AfD pokazati učinkovitim i da bi na kraju Štazi Tomasa Haldenvanga, direktora Savezne kancelarije za zaštitu ustava (BfV), nemačke unutrašnje obaveštajne agencije mogao da nas zabrani ili šta već. No, oni nemaju nikakve argumente i njihovi planovi su se izjalovili. Zanimljivo je da oni ne prepoznaju svoju ulogu u trenutnoj situaciji. Bezumlje demonstriraju željom da sruše Rusiju i učestvuju na Paradi pobede u Kijevu. Od Avganistana pa nadalje svi potezi nemačke politike završavali su pred zidom i bivali razbijeni. Od insistiranja na takozvanom gašenju nuklearne energije do energetske tranzicije, preko migracione politike, do sankcija Rusiji Nemačka je samo posrtala. Ona žrtvuje realan kredibilitet koji uživa u svetu, sledeći nekakva pseudomoralna uputstva. Svet nam se sada smeje.

Govor u Bundestagu Zelenski duguje Zelenima. Sa kojim legitimitetom stranka koja je doživela debakl na izborima i zbog odnosa prema Kijevu opet postavlja pitanje pomoći Ukrajini?

- Ako Zeleni ne budu uspeli u zamislima, planovi koji su im upravo propali biće iznova razmatrani samo na višem nivou. Sada je reč o globalnoj klimi, svetu bez granica i odbrani slobodnog sveta u Donbasu. Međutim, sve se gubi u Hindukušu. Zašto? Zato što se problemi ne sagledavaju na dovoljno složen način i nikada se ne promišlja. Ukrajinska politika je potpuno suprotno prvobitnoj nameri postigla sledeće stvari. Samu Ukrajinu stavila je u najgoru pregovaračku poziciju koju je ikada imala. Ekonomija Rusije je ojačala povećanjem sopstvenih investicija za 800 odsto. Evropska ekonomija je drastično oslabljena, a Nemačka se nalazi pod stalnim pritiskom zbog povećanih cena energenata i sirovina. Dalje, kao posledicu ove politike imamo to da su Kina, Rusija i globalni jug ujedinjeniji i odlučniji u protivljenju Zapadu nego što je to bio slučaj ranije. Konačno, zahvaljujući rastućoj mreži BRIKS, gotovo 80 odsto sirovina će se u budućnosti iskopavati u zemljama koje se politički distanciraju od nas. I na kraju, Zapad je masovno, ako ne i nepopravljivo, narušio svoj poslovni model demokratije, vladavine prava i ideje otvorenog društva.

Kada je Zelenskog nazvao govornikom u maskirnoj uniformi, šta je mislio vaš portparol Krupala? Na činjenicu da je dres-kod nedoličan, da je Zelenskom istekao mandat predsednika ili...?

- Kada političar u civilizovane zemlje dođe u vojnoj uniformi, on demonstrira nepoštovanje ili pravi pozorište, a u ovom slučaju moguće da je reč i o jednom i o drugom. Takvoj uniformi nije mesto u nemačkom parlamentu.

Traže prevremene izbore NAKON debakla koalicionih stranaka na evropskim izborima, ankete pokazuju da je poverenje građana u nemačku vladu na istorijskom minimumu. Prema rezultatima ankete koju je radila državna televizija ZDF, 71 odsto ispitanika je izjavilo kako je nezadovoljno radom vlade. U maju taj procenat je iznosio 66 odsto. Oko 51 odsto anketiranih građana se izjasnilo da je "za" prevremene izbore, dok 66 odsto i dalje veruje da će koalicija trajati do kraja mandata sledeće godine.

Da li će pobeda desnice na izborima za EP opravdati očekivanja birača ili bi promene na nivou EU mogle biti samo kozmetičke, kako predviđaju pojedini analitičari?

- Kako stvari stoje, većina njih će imati manje uticaja na politiku nego što su to mnogi pretpostavljali ili se nadali. Zašto? Hrišćanske stranke se deklarišu kao konzervativne, ali zapravo u sve većoj meri zastupaju levičarske i zelene pozicije. Suština je da se udaljavaju od prvobitnih ciljeva evropskog suvereniteta, cementirajući transatlantske greške i delujući u korist briselske birokratije a protiv nacionalnih interesa. Očekivanja vezana za učešće u vlasti ponekad remete one snage koje su vodile kampanju imajući na umu sasvim drugačije ciljeve od onih zadatih.

Šta raskid sa ID frakcijom znači za AfD i šta gubitak AfD znači za desničarski blok uopšte, budući da je nemačka desnica bila eksplicitna u stavu da Evropa mora da se otrgne iz američkog zagrljaja?

- Razlaz još uvek nije konačna stvar. Sa svojih 15 mandata, Alternativa za Nemačku je previše atraktivna da bi završila van poslaničke grupe. Uveren sam da će uslediti mnoge diskusije ali da će na kraju rešenje biti dobro za nas. Po mom mišljenju, politički dogovor mora biti prioritet. Nema pravog života u pogrešnom (rečenica iz knjige "Minima moralije" nemačkog filozofa Teodora V. Adorna, koja je postala poslovična, a čije se značenje odnosi na važnost uočavanja razlike između ispravnog i pogrešnog, prim.prev).

Ishitreno priznavanje Kosova A Da li će AfD nastaviti dosledno da podržava Srbiju po pitanju očuvanja Kosova i kako bi dolazak vaše stranke na vlast mogao da se odrazi na poziciju naše zemlje? - AfD je posebno u Evropi zainteresovan za mir i stabilnost i negovanje bogate istorije. Ne radi se o granicama, već o ljudima i njihovim perspektivama za koje su se opredelili. Podržavamo sve napore ka ravnoteži i razumevanju. Smatramo da su ishitreno priznanje Kosova, sa svim turbulentnim dešavanjima i sadašnji pritisci da se uđe u ovu i ovakvu EU velika greška. Ako možemo da pružimo konkretnu pomoć na osnovu našeg iskustva posle 1989. godine u prevazilaženju podela i uspešnog ponovnog ujedinjenja, onda smo svakako spremni da to učinimo.

Rođeni ste u Saksoniji, uporištu AfD. Šta govore prognoze o izborima u septembru, koliko ste blizu preuzimanja vlasti u ovoj saveznoj državi?

- Uvereni smo da će, ako je društvo spremno za stvarne promene, ovaj proces započeti u centralnoj Nemačkoj. Baš kao reformacija pre više od 500 godina, baš kao i Mirna revolucija u Nemačkoj 1989. godine.