UKRAJINCI SE RADUJU UPRKOS STANJU NA FRONTU: Jedna stvar ih posebno oraspoložila

MINISTAR spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba izrazio je danas zadovoljstvo zbog, kako je rekao, "rastućih tenzija u Moskvi" koje su eskalirale uoči predstojećeg Samita mira o Ukrajini u Švajcarskoj.

Foto Tanjug/AP

Kuleba je naglasio da ta dinamika jasno pokazuje koliko je samit od suštinskog značaja za međunarodnu zajednicu, a reakcije Rusije svedoče o ozbiljnosti situacije.

- Ukrajina vidi Samit mira kao ključan momenat za jačanje svoje pozicije na globalnoj sceni, posebno u promovisanju podrške međunarodnom pravu i teritorijalnoj celovitosti. Ova situacija takođe potvrđuje širu podršku za ukrajinsku diplomatiju u borbi protiv ruske agresije, što doprinosi njenoj legitimnosti i autoritetu - naveo je Kuleba, preneo je Ukrinform.

On ističe aktivno angažovanje Ukrajine, u saradnji sa saveznicima i partnerima, kako bi osigurala "pravedan i trajan mir u regionu".

- Tenzije u Moskvi podstiču Ukrajinu na proaktivnost i odlučnost u sprovođenju svoje spoljne politike, pokazujući njenu sposobnost suočavanja s izazovima i iskorišćavanja prilika za jačanje svoje pozicije. Ova situacija ukazuje na kontinuirani angažman Ukrajine na globalnoj sceni i njenu odlučnost u ostvarivanju svojih ciljeva, što će dodatno osnažiti njenu ulogu i uticaj u međunarodnim odnosima - rekao je on.

U ovom kontekstu, dodaje Kuleba, Samit mira predstavlja važan korak ka jačanju međunarodne podrške i osnaživanju diplomatskih napora Ukrajine.

Foto Tanjug/AP

- Ukrajina očekuje da će Samit pružiti priliku za promovisanje njenih interesa i stavova, kao i za stvaranje savezništva i partnerstava koja će podržati njene ciljeve. Dijalog i saradnja sa saveznicima i partnerima ključna za postizanje stabilnosti i mira u regionu, a Ukrajina će nastaviti da radi na jačanju tih veza u cilju ostvarivanja svojih dugoročnih ciljeva - naveo je on.

Kuleba ističe da će Ukrajina, kada se ukaže prilika, postati članica NATO i da je to "istorijska činjenica".

- To će se dogoditi, jer je u današnjem svetu jednostavno nemoguće zamisliti bezbednost evroatlantske zajednice bez Ukrajine i naše vojske. Sviđalo se to nekome ili ne, to je realnost - zaključuje Kuleba i dodaje da, kada dođe vreme pristupanja Ukrajine Alijansi, taj proces bi trebalo da traje svega nekolko nedelja, a ne meseci ili nekoliko godina, prenosi Ukrinform.

Mirovni samit će biti održan u švajcarskom Birgenstoku 15. i 16. juna, a do petka je 107 država i međunarodnih organizacija potvrdilo učešće.



BONUS VIDEO: BITKA ZA KARTUM - Pogledajte snimak