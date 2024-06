NE IDU IZ EU, NEGO JE MENJAJU: Novi pristup evroskeptika koji više ne žele da napuste EU

Prošlo je vreme kada su se vodeće evropskeptične, nacionalne i suverenističke stranke zalagale za izlazak iz EU. Time su samo gubile glasače. Danas nastoje da iz Brisela izvuku najviše koristi.

Foto: Goran Čvorović

Pred predstojeće glasanje za novi saziv Evorpskog parlamenta, koje će, zavisno od zemalja, biti organizovano od 6. do 9. juna, okosnice grupe reformatora i konzervativaca, kao i grupe Identitet i demokratija, koje okupljaju najviše spektičnih prema EU, nemaju nameru više da idu iz evropskog društva, već žele da ga menjaju.

Predsednica italijanske vlade Đorđa Meloni ili premijer Mađarske Viktor Orban najbolji su primer kako može da se sarađuje sa Briselom, ali da se štite nacionalni interesi. Vreme u kojima su francuski suverenisti ne tako davno zagovarali izlazak iz evrozone, potpuno je iščezlo. Isto važi i za napuštanje cele EU. Ideju o pripremanju navodnog skrivenog "fregzita" tako Marin Le Pen, liderka francuskih krajnjih desničara koji imaju daleko najviše procenata u ispitivanjima javnog mnjenja u ovoj zemlji, odlučno odbacuje.

- Kritikovati funkcionisanje EU ne znači da obavezno želimo i da izađemo iz nje. To je smešno. Značili li to da ne možemo da osuđujemo politku Emanuela Makrona, bez izvođenja Francuske iz EU? To je protivljenje osnovnom demokratskom procesu. Imamo potpuno pravo da kritikujemo EU, želimo da promenimo pravila, da imamo težinu u tome da toksična politika prestane, da bismo reorijentisali EU bez želje da je napustimo – jasna je Le Penova.

Suverenisti se sada zalažu za uvođenje takozvanih "dvostrukih granica", odnosno provera i na obodu EU, i na državnim carinama, bez napuštanja zajednice. Marin Le Pen ni u tome ne vidi "skriveno napuštanje" Šengenskog sporazuma:

- To je samo vraćanje na originalni duh Šengena koji podrazumeva slobodno kretanje građana EU, a ne celog sveta. Ona nije bila zamišljena kao potpuno propusna granica korz koju svako može da prolazi.

Kao novinu, njena stranka predlaže i da se strancima koji imaju boravak u jednoj od zemalja EU, zabrani da se slobodno kreću, žive i rade u drugoj.

- I pre EU Francuska je postojala i imala svoje granice. Stotine zemalja u svetu imaju granice i odlično funkcionišu. Sa našom politikom se slaže 66 odsto Francuza – ističe Le Penova.

Slično misli i kada je u pitanju zajedničko tržište električne energije za koje ističe da EU, fiksiranjem cena, ima "sovjetski" način funkcionisanja, čime se stvaraju lančana poskupljenja.

- Evropski narodi se bude. Imamo više od 30 odsto u Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Austriji… Evropski narodi su shvatili da su pokušali da ih učine nevidljivim, da su im u stvarnosti oduzeli pravo da odlučuju i da pate od politike koju im je nametnula EU, za koju je EK uzela više prava nego što joj to daju evropski ugovori – kaže predsednica poslaničke grupe Nacionalnog okupljanja u francuskoj skupštini.

"LOŠ VETAR" DUVA EVROPOM

Takozvane "republikanske" stranke umerenih političkih opredeljenja i centristi ne smatraju suvereniste "običnim" partijama i u njima vide direktnu pretnju po demokratiju i opstanak Evrope.

- Svugde u našim demokratijama te ideje prosperiraju, guraju ih ekstremi, naročito krajnja desnica. Ovaj loš vetar duva Evropom, to je realnost. Probudimo se! – uputio je poruku francuski predsednik Emanuel Makron čija stranka ima gotovo upola manje podrške od partije Marin Le Pen.