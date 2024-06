PUTIN REČIMA ZALEDIO ZAPAD: Da li će meta Rusije postati zemlje koje isporučuju oružje Ukrajini?

ODGOVOR na isporuke Ukrajini dalekometnog naoružanja može biti asimetričan, o tome ćemo razmisliti, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa urednicima svetskih medija na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Foto: Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

- Razmišljamo o tome da, ako neko misli da je moguće da se isporučuje takvo oružje u ratnu zonu za napade na našu teritoriju i da nam stvara probleme, zašto onda mi nemamo pravo da svoje oružje iste klase isporučimo u one regione sveta, gde će se izvoditi napadi na vitalne objekte onih zemalja koje to rade protiv Rusije - rekao je Putin tokom sastanka sa predstavnicima medija.

- Odnosno, odgovor može biti asimetričan, razmislićemo o tome - istakao je on.

Kako je istakao, napad na Rusku Federaciju uz učešće zapadnih zemalja značiće njihov direktan rat protiv Rusije.

- Na kraju krajeva, ako vidimo da ove zemlje ulaze u rat protiv nas – a to i jeste njihovo direktno učešće u ratu protiv Ruske Federacije – imamo pravo da odgovorimo na isti način. To je put u ozbiljne probleme - objasnio je on.

Predsednik je rekao i da je ukrajinska vojska tehnološki nesposobna da samostalno koristi američke rakete Atakams.