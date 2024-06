"ZELENSKI JE DANAS NIKO": Loše vesti za Kijev - Ukrajinsko pitanje je nemoguće rešiti bez Rusije

- Rešavanje ukrajinskog pitanja bez učešća Rusije je nemoguće, a sve je manje učesnika konferencije o ukrajinskoj krizi u Švajcarskoj - napisao je Volodin na svom Telegram kanalu.

Nastavio je rečima da je (trenutno poslednja) učešće otkazala Saudijska Arabija, dok je ranije isto učinila i Kina, čije je Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da dnevni red švajcarskog sastanka "odudara od zahteva Pekinga", ali i opštih očekivanja svetske zajednice.

- Čak i saveznici Vašingtona, poput Australije, snižavaju nivo svog učešća – umesto premijera, na konferenciju će otići ministar zadužen za zaštitu invalida, što svakako ima dublje značenje - napisao je prvi čovek Dume.

Foto: Tanjug/The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP