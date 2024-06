IMA LI NATO DOVOLJNO VREMENA? Načelnik norveškog generalštaba otkrio koliko je potrebno da se pripremi odbrana od Rusije

NAČELNIK generalštaba norveške vojske general Eirik Kristofersen izjavio je danas da NATO ima rok od dve do tri godine da se pripremi za odbranu pre nego što se Rusija ponovo osposobi za izvođenje konvencionalnog napada.

Foto: Shutterstock

- U jednom trenutku neko je rekao da će nam za to trebati 10 godina, ali mislim da je reč o roku manjem od 10 godina zbog industrijske baze kakva sada postoji u Rusiji - rekao je general Kristofersen, prenosi Blumberg.

On je ukazao na to da će za realizaciju ovog plana biti potrebno "neko vreme", što daje prostor saveznicima u NATO da u naredne dve do tri godine obnove svoje snage i zalihe istovremeno podržavajući Ukrajinu.

- Norveška, članica NATO od 1949. godine, nije primetila značajnu promenu u ponašanju Rusije na svojoj granici u poslednjih godinu dana, uključujući nuklearne snage i njenu Severnu flotu, ali ruske kopnene snage na poluostrvu Kola su desetkovane nakon velikih gubitaka u Ukrajini - rekao je Kristofersen.

Norveški parlament tek treba da odobri plan kojim bi se gotovo udvostručila izdvajanja za sistem odbrane u narednih 12 godina kako bi se prilagodio pretnjama, sa fokusom na pomorsku i protivvazdušnu odbranu.



