"UKRAJINA ĆE POBEDITI U RATU" Britanski načelnik generalštaba: Putin ne želi direktan sukob sa NATO-om

NAČELNIK britanskog vojnog generalštaba admiral Toni Radakin izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin ne želi direktan sukob sa NATO-om i nuklearni rat, i ocenio da će Ukrajina pobediti u ratu.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Govoreći u intervjuu povodom obeležavanja 80 godina od Bitke za Normandiju, Radakin je uporedio savezničke napore protiv nacističke Nemčke i današnju podršku koju zapadne države pružaju Ukrajini.

- To je ekonomski rat. To je logistički rat. To je rat industrijske proizvodnje i političke volje - rekao je Radakin, dodajući da Rusija ima 11 odsto ukrajinske teritorije pod svojom kontrolom, naspram 17 odsto teritorije koju je kontrolisala u martu 2022. godine.

Upitan da li je siguran da će Ukrajina pobediti u ratu, Radakin je izjavio da je "veoma samouveren" da će se to dogoditi.

- Do kraja juna, ukupni gubici Rusije biće 500.000 ljudi, ranjenih i ubijenih. Već smo prošli 800 dana u ratu za koji je Putin očekivao da će trajati tri dana - naveo je Radakin.

On je dodao da Rusija i Kina ne bi mogle da pobede u napadu sličnom napadu Irana na Izrael, kao što su to učinile SAD i njene države saveznice, prenosi Skaj njuz.

