RAT u Ukrajini – 768. dan. Rusija je zatražila od Ukrajine da uhapsi i izruči sve umešane u teroristički napad u "Krokus siti holu", ali i u sve druge ranije napade. Kijev tvrdi da Moskva već duže vreme gomila krstareće rakete "kalibar" koje može da iskoristi za napad. Ruske snage su saopštile da su uništile tri ukrajinska aviona Su-25 na aerodromu Voznesensk u oblasti Nikolajev.

Foto: AP

Sva kritična infrastruktura u Harkova je skoro potpuno uništena

Sva kritična infrastruktura u Harkova je skoro potpuno uništena, saopštio je gradonačelnik Harkova Igor Terehov u intervjuu za ukrajinske medije.

On je istakao da su ruski dronovi pogodili skladište nafte u Harkovu.

Terehov je rekao i da je naneta velika šteta privatnoj infrastrukturi.

Gradonačelnik grada je naglasio da je trenutno stanje energetskog bloka veoma teško. On je dodao da hitne službe pokušavaju da obnove infrastrukturu.

Pušilin: Zapad će sarađivati sa Zelenskim sve dok im to bude od koristi

Zapadne zemlje će sarađivati sa Vladimirom Zelenskim sve dok im to bude od koristi, rekao je šef DNR Denis Pušilin, komentarišući legitimitet Zelenskog, nakon što je postalo jasno da predsedničkih izbora u Ukrajini neće skoro biti.

- Niko neće obraćati mnogo pažnje na to, uključujući, naravno, zapadne partnere... Oni će sarađivati sa Zelenskim i nakon što je on već postao nelegitiman. Zelenskog će priznavati i podržavati u meri u kojoj je to u interesu onih zemalja koje štite (kijevski režim) - rekao je Pušilin televiziji „Rosija 24“.

Kako je naglasio šef DNR, Ukrajina je izgubila subjektivitet, vlasti su „prešle mnoge rubikone“ u odnosu, između ostalog, i prema preostalom stanovništvu ove zemlje.

Predsednički izbori u Ukrajini trebalo je da se održe 31. marta 2024. godine, ali su otkazani zbog vanrednog stanja i opšte mobilizacije. Zelenski je naveo da nije vreme za izbore, istakavši da ovo pitanje treba ostaviti za kraj.

Rusi izučili ukrajinski dron Baba Jaga

Stručnjaci ruskog Centra za integrisana bespilotna rešenja izučili su zaplenjeni ukrajinski dron Baba Jaga i saznali koordinate mesta njihovog sklapanja i lanac isporuka njegovih komponenti, rekao je generalni direktor centra Dmitrij Kuzjakin u intervjuu za Sputnjik.

- Kada smo dobili prvi zaplenjeni dron „Baba Jaga” nije se tako ni zvao. Uspeli smo da „porazgovaramo” sa dronom i saznali smo da „Baba Jaga” nije odmah stigla na front. Dugo je putovala istočnom Evropom i Ukrajinom. Sve tačke koje nam je pokazala upoređene su sa drugim informacijama i kao rezultat dobijeni su neprocenjivi podaci o lancima logistike, magacinima, proizvodnji i poligonima - rekao je on.

Kako je pojasnio Kuzjakin, pomoću navigacionog računara i kontrolora leta uspeli su da rekonstruišu potpunu sliku, ne samo borbene upotrebe Baba Jage, već i logistike, sklapanja i koordinate njenih probnih letova.

Sagovornik agencije je napomenuo da se sve informacije koje dobiju stručnjaci Centra za integrisana bespilotna rešenja prilikom proučavanja zaplenjenih ukrajinskih dronova predaju „vlastima i specijalizovanim organizacijama“.

- To je taj slučaj kada baza elemenata govori mnogo više od bilo kog agenta, špijuna ili specijaliste za bespilotne letelice protivnika - rekao je generalni direktor „Centra za integrisana bespilotna rešenja.

Ruske razorne bombe menjaju tok sukoba

Ruske razorne bombe menjaju tok sukoba u Ukrajini, potpuno uništavajući položaje ukrajinskih oružanih snaga, prenosi britanski Tajms.

Ove bombe se izbacuju iz letelice sa udaljenosti od nekoliko desetina kilometara i za sobom ostavljaju krater kao za temelj male kuće. Jedina zaštita od njih za Ukrajince je „molitva“.

Pojavom vođenih FAB-3000 i visokopreciznih Drel bombi u Oružanim snagama Rusije, situacija za Oružane snage Ukrajine će se još više pogoršati.

Helikopteri uništili tri oklopna vozila Ukrajine

Helikopteri Ka-52 i Mi-28 vojne avijacije Južnog vojnog okruga uništili su tri oklopna vozila i najmanje 35 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine severno od sela Rabotino u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kijev: Oborena dva od tri ruska drona lansirana tokom noći

Ukrajinske vazduhoplovne snage su tokom noći oborile dve od tri bespilotne letelice "šahed" koje je lansirala Rusija, saopštila je ukrajinska vojska.

Generalštab nije naveo dodatne detalje o napadu u svom izveštaju na Fejsbuku. Nije jasno da li je dron koji nije presretnut stigao do cilja.

Kako konstatuje Rojters, noć je bila relativno mirna za Ukrajinu nakon serije napada na energetsku infrastrukturu koje je Rusija intenzivirala pre desetak dana.

SBU odbacuje zahtev Moskve kao ciničan: Tribunal u Hagu čeka Putina

Ukrajinska bezbednosna služba (SBU) odbacila je zahtev Moskve da preda sve ljude povezane sa terorističkim aktima počinjenim u Rusiji, uključujući i šefa SBU, kao „besmislen” i rekla da je rusko Ministarstvo spoljnih poslova "zaboravilo” da je lider Kremlja Vladimir Putin bio predmet međunarodnog naloga za hapšenje.

SBU u svom saopštenju ističe da ruski zahtevi "zvuče posebno cinično iz same terorističke države", stoga su, kako se navodi, sve tvrdnje ruskog Ministarstva spoljnih poslova besmislene“.

Ukrajinska služba pozvala se na nalog za hapšenje Putina koji je izdao Međunarodni krivični sud u vezi sa prebacivanjem ukrajinske dece u Rusiju i saopštila da ga "tribunal u Hagu čeka“.

Rusija predala zahtev Ukrajini za hapšenje umešanih u napad na "Krokus siti hol"

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije predalo je zahtev Ukrajini da uhapsi i izruči sve umešane u teroristički napad na "Krokus siti hol" u Moskvi 22. marta, kao i druge terorističke napade u Rusiji, uključujući šefa Ukrajinske bezbednosne službe Vasilija Maljuka.

Inače, Maljuk je nedavno priznao da je organizovao bombardovanje Krimskog mosta u oktobru 2022. godine i otkrio detalje o organizaciji drugih terorističkih napada u Rusiji.

Uništena tri ukrajinska aviona Su-25

Vojska Rusije saopštava da su uništena tri ukrajinska aviona Su-25 na aerodromu Voznesensk u oblasti Nikolajev.

Kijev tvrdi da Moskva već duže vreme gomila krstareće rakete "kalibar". Šef Glavne obaveštajne uprave Kirilo Budanov kaže da su "rakete apsolutno spremne" i upozorava da ih Rusija može iskoristiti za napad.

Rusija poziva 150.000 građana u vojnu službu

Rusija će pozvati 150.000 građana na obaveznu vojnu službu u okviru prolećne regrutacije.

Borbe su se vodile i u nedelju. Ruske snage su nastavile da gađaju energetsku infrastrukturu, dok su ukrajinske dronovima napadale Belgorodsku i Jaroslavsku oblast.

Papa Franja pozvao na mir

Papa Franja je na uskršnjoj misi u Vatikanu pozvao Moskvu i Kijev na mir i na potpunu razmenu zarobljenika - svi za sve.

