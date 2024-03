PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trebalo da uzme u obzir novu geopolitičku realnost kada govori o pregovorima sa Rusijom.

- Geopolitička realnost se drastično promenila, promenile su se granice i Ukrajine i Ruske Federacije. Imamo četiri nova entiteta i to se ne može zanemariti. To je nova realnost i naravno, svi će morati da računaju na to, poručio je Peskov za novinsku agenciju RIA Novosti.

Portparolka ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je u međuvremenu nagovestila da je Zelenski pokrenuo temu pregovora u trenutku kada je bio nervozan zbog isteka mandata.

Ruska novinska agencija podseća da su predsednički izbori u Ukrajini trebalo da budu održani 31. marta 2024. godine, ali kampanja nije pomkrenuta zbog vanrednog stanja i opšte mobilizacije.

Zelenski je, kako navodi RIA Novosti, tvrdio da sada "nije pravo vreme za izbore" i pozvao je na okončanje ovog pitanja.

Predsednik Rusije Vladimir izjavio je u nedavnom intervjuu sa generalnim direktorom međunarodne medijske grupe Raša Tudej Dmitrijem Kiseljevim da je Rusija spremna za dijalog sa Ukrajinom, ali dijalog koji je zasnovan na realnosti, a ne "na željama nakon upotrebe psihotropnih lekova".

- Osim toga, ako zvanični Kijev želi da započne dijalog, potrebno je da ukine ukaz o zabrani pregovora, predočio je Putin.

U intervjuu koji je CBS objavio 28. marta predsednik Ukrajine Volodimr Zelenski je rekao da bi oslobađanje ukrajinskih teritorija koje je okupirala Rusija od početka invazije u februaru 2022. godine moglo da natera ruskog predsednika Vladimira Putina na pregovore.

Prema rečima Zelenskog kada se ruske trupe povuku sa ovih teritorija, Putinova podrška unutar Rusije biti poljuljana i Ukrajina u tom slučaju neće morati da oslobađa sve svoje teritorije koje je od 2014. godine Rusija zauzimala "isključivo vojnim putem", preneo je dnevni list Kijev Indipendent.

Tokom mirovnih pregovora u ranoj fazi ruske vojne operacije, Ukrajina je ukazivala da su pregovori sa Rusijom nemogući do potpunog vojnog povlačenja, ali rezultati nisu postignuti, a Zelenski je poručio da će biti otvoren za ideju om pregovorima samo ako Putin više ne bude na vlasti.

- Siguran sam da će Putin, kada izgubi ono što je Rusija okupirala od 2022. godine, potpuno izgubiti poverenje čak i onih zemalja koje su još u nedoumici da li bi trebalo da podrže Ukrajinu ili ne. Izgubiće i vlast unutar svoje zemlje. Čim se to desi, biće spreman za dijalog, rekao je Zelenski.

Ukrajina je poručila da bi mirovni pregovori trebalo da se održe na osnovu mirovne formule od 10 koraka koju je predložio zvanični Kijev, koja uključuje potpuno povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine.

U ukrajinskom predlogu se traži krivično gonjenje odgovornih za ratne zločine, sprečavanje ekocida u Ukrajini i obezbeđivanje energetske, prehrambene i nuklearne bezbednosti.

Rusija je više puta odbacila ovaj plan i rekla da čak i ako bude pozvana, neće prisustvovati mirovnom samitu koji je trebalo da bude održan u Švajcarskoj kasnije ove godine.

