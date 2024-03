ZELENSKI PRIZNAO – ČEKA NAS PORAZ: Za mesec dana moguća katastrofa ako... (VIDEO)

ORUŽANE snage Ukrajine stalno će se povlačiti ukoliko SAD ne isporuče Kijevu neophodnu vojnu pomoć, izjavio je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

Foto: Profimedia/Printskrin/google maps

-Ako ne bude podrške od SAD, to znači da nećemo imati protivvazduhoplovnu odbranu, rakete za sisteme “patriot”, opremu za elektronsko ometanje, artiljerijske granate kalibra 155 mm. To znači da ćemo se povlačiti korak po korak, malim koracima, rekao je Zelenski u razgovoru sa kolumnistom „Vašington posta“.

Ukrajinski predsednik je kao primer naveo nedostatak municije, istakavši da ukoliko je ne bude dovoljno, onda preostaje samo da se „smanjuje linija fronta“.

Zelenski je takođe istakao da su u Ukrajini na izmaku rezerve sistema PVO.

-To je istina… Bez podrške Kongresa imaćemo veliki deficit u raketama. To je problem. Mi povećavamo broj sistema PVO naše proizvodnje, ali to nije dovoljno, rekao je ukrajinski lider.

Istovremeno je napomenuo da Ukrajina pokušava da nađe način da se ne povlači u zoni borbenih dejstava. Po rečima Zelenskog, ako front ostaje stabilan, Ukrajina će u pozadini moći da naoruža i obuči nove brigade kako bi kasnije ove godine pokušala da izvede novu kontraofanzivu.

Ranije su zvaničnici iz Pentagona saopštili da će, ukoliko SAD ne nastave sa pružanjem vojne pomoći, ukrajinska vojska morati da odluči koje gradove može da zadrži. Nacrt zakona, koji između ostalog predviđa izdvajanje preko 60 milijardi dolara za potrebe Kijeva, odobrio je američki Senat, ali u Predstavničkom domu nije. Zelenski je ranije rekao da će Ukrajina biti oslabljena na bojnom polju ako ne dobije obećanu pomoć od SAD u roku od mesec dana.

sputnikportal.rs

