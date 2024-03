"ON JE NAJRADIKALNIJI LEVIČARSKI KANDIDAT": Tramp osuo paljbu po Robertu Kenediju Mlađem u trci za predsednika

REPUBLIKANSKI kandidat za predsednika SAD Donald Tramp poručio je danas da je nezavisni kandidat za predsednika Robert Kenedi Mlađi "najradikalniji levičarski kandidat" u predsedničkoj trci.

Tanjug

- On je veliki obožavatelj nove zelene prevare i drugih katastrofa koje ubijaju ekonomiju. Pretpostavljam da bi to značilo da će uzeti glasove pokvarenom Džou Bajdenu, što bi bila velika usluga Americi - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.

Dodao je da je Kenedijeva kandidatkinja za potpredsednicu Nikol Šanahan "još 'liberalnija' od njega, ako je to uopšte moguće".

- Kenedi je radikalni levičarski demokrata i uvek će to biti. To je sjajno za MAGA (Make America Great Again) pokret, ali komunisti će mu jako otežati pojavljivanje na glasačkim listićima. Očekujte da će njih dvoje svakog dana biti optuživani za ekološku prevaru. On je politički protivnik pokvarenog Džoa Bajdena, a ne moj. Volim to što se kandidovao - poručio je Tramp.

Kenedi je sinoć saopštio da je njegova kandidatkinja za potpredsednicu SAD Nikol Šanahan, koja je ranije bila donator kampanja Hilari Klinton i Pita Butidžidža.



Predsednica je privatne fondacije Bia-eko, koja pomaže ženama da rađaju u starijoj dobi i bori se za reformu krivičnog pravosuđa.

Šanahanova, koja je bivša supruga osnivača Gugla Sergeja Brina, nikad ranije se nije kandidovala ni za jednu političku poziciju.

Kenedi se ranije protivio vakcinaciji protiv koronavirusa, a antivakserske stavove zastupa i Šanahanova.

Prema rezultatima ankete koju je nedavno sprovela agencija Rojters u saradnji sa istraživačkim centrom Ipsos, Kenedija podržava oko 15 odsto registrovanih birača, Bajdena oko 39 odsto, a Trampa oko 38 odsto.



