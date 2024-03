VAŠINGTON I LONDON "DIKTIRALI" MASAKR: Rusija na putu da otkrije ceo lanac učesnika i "režisera" krvoprolića u Podmoskovlju

Direktor ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov tvrdi da su islamskim ekstremistima u pripremi masovnog krvoprolića u moskovskoj dvorani "Krokus siti hol" pomagale zapadne službe, a neposredno u tome su učestvovale njihove ukrajinske kolege. Interes Zapada i Ukrajine je, naglašava on, da destabilizuju situaciju u Rusiji i stvore paniku.

Foto Tanjug/AP

Ocenio je da su tajne službe SAD i Velike Britanije koncentrisale napore da "zaljuljaju" situaciju na južnim granicama bivših sovjetskih republika i da za to planiraju da koriste militante koje u logorima obučavaju. Direktor FSB Rusije ističe da je glavni cilj tih službi da stvore pojas nestabilnosti na južnim granicama Saveza nezavisnih država, odnosno bivših sovjetskih republika. Zato vrbuju militante iz međunarodnih terorističkih organizacia koje deluju u Iraku, Siriji i nizu drugih zemalja Azije i Afrike, a takođe i iz Avganistana.

Istakao je i da je Kiril Budanov, ukrajinski general, šef vojne obaveštajne službe, legitimni cilj ruskim snagama, jer ga u Moskvi smatraju glavnim teroristom. Bortnikov poručuje i da su svi koji rade protiv Rusije ciljevi ruskih oružanih snaga.

- Znamo i vidimo ko je organizovao napad u Podmoskovlju i ko je vrbovao ljude. Ukrajinske službe su teroriste pripremale na Bliskom istoku - objašnjava Bortnikov.

On je upozorio da opasnost od terorista još nije prošla i da su uhvaćeni teroristi planirali da pređu u Ukrajinu. Odgovarajući na tvrdnje američke Bele kuće kako su upozorili Moskvu u martu o pripremi terorističke acije, Bortnikov kaže da je ono bilo "opšteg karaktera", bez ičeg konkretnog.

I sekretar Saveta bezbednosti RF general Nikola Patrušev tvrdi da su terorističku akciju u Podmoskovlju pripremale ukrajinske tajne službe. Predsednik Rusije Vladimir Putin je kazao da treba da se sazna ko su glavni naručioci ubistva, a oni su u inostranstvu.

Zaboravili Gvantanamo Prvo pojavljivanje terorista pred moskovskim sudom izazvao je sažaljenje kod dela zapadnih medija. Zabrinuli su zbog modrica na njihovim licima iako je svima jasno da ih istražitelji nisu milovali pri ispitivanju. Zapadni novinari su, izgleda, zaboravili izgled terorista u zatvorima, uključujući Gvantanamo, gde su Amrikanci dovozili verske fanatike.

Od tri ključna pitanja oko terorističkog napada na dvoranu "Krokus siti hol", gde je poginulo 139 ljudi, ruski istražni organi već znaju odgovore na dva, a na treće su na putu da saznaju. Istražni komitet Rusije je saopštio ko su teroristi i kako su izvršili zločin. Istraga je sačinila ceo raspored kretanja i napada četvorice uhvaćenih terorista. Na snimcima posetilaca i bezbednosnih kamera vidi se okrutnost terorista koji su ubijali sve redom, pa čak i invalida u kolicima.

Istražni organi su saznali prva imena u "lancu" osoba koje su namamile četvoricu Tadžikistanca da počine krvoproliće. Vođa terorista Šamsidin Fariduni je već prvog dana priznao da ga je na "laku" zaradu nagovorio Abdula. On je predložio da teroristi nabave "reno" od njegovog rođaka koji je živeo u Tverskoj oblasti, što su i učinili u februaru. Ruska policija je sad uhapsila još trojicu Tadžikistanaca koji imaju i ruske pasoše - Isroila Islomova i dvojicu njegovih sinova, Aminčona i Dilovera. Pošto je jedan od sinova "reno" koristio kao taksi, oni treba da otkriju pun identitet Abdule, koji je, navodno, njihov rođak.

Pritisak za povratak smrtne kazne Ozlojeđeni zbog zločina u "Krokus siti holu", mnogi građani i ruski političari traže da se poništi moratorijum na smrtnu kaznu. Bivši premijer i predsednik Rusije Dmitrij Medvedev, sada drugi čovek u Savetu bezbednosti, kaže da sve teroriste treba pobiti. Sergej Mironov lider partije Pravedna Rusija se pita koju kaznu treba da dobiju teroristi koji ubijaju nenaoružane ljude. Isto misli i deo članova Saveta Federacije. Po poslednjem istraživanju 52 odsto Rusa je za povratak smrtne kazne za teroriste i pedofile. Ali, da bi se vratila smrtna kazna u Rusiji moraju da promene Ustav. Rusija je uvela moratorijum na smrtnu kaznu kad je ulazila u Savet Evrope. Ministarstvo spoljnih poslova potpisalo je konvenciju po kojoj se nikome ne sme oduzeti život, ali ona nije ratifikovana. Godine 1999. Ustavni sud je objasnio da se smrtna kazna ne može primenjivati, što je potvrđeno 2009. Eksperti kažu da izlazak Rusije iz Saveta Evrope ne može da utiče da se ukine moratorijum na smrtnu kaznu. No, procedura za povratak smrtne kazne bi bila prilično dugačka, objašnjava predsednik Ustavnog suda Valerij Zorkin.

U istražni zatvor je otišao i osmi član grupe, Ališer Kasimov (32), Kirgiz, koji je vlasnik kafića. On je pre krvoprolića izdao stan teroristima. Pred istražiteljima se pravdao da ništa nije znao o pripremi napada.

Kolovođa Fariduni je već kazao da je pre terorističke akcije boravio u Istanbulu, u Turskoj, a na svom profilu je objavio 23. februara fotografije odatle. Sad će morati da kaže ko ga je dočekao u Istanbulu i kakve zadatke je dobio, jer se eksperti slažu da je Tadžikistancima neko morao da napravi plan krvave akcije. Osim toga, neko je nabavio "kalašnjikove" i municiju.

Zelenski smenio Danilova Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski smenio je jednog od glavnih jastrebova vlasti u Kijevu Alekseja Danilova (na slici), dosadašeg sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu. Na njegovo mesto je imenovan dosadašnji šef spoljne obaveštajne službe Aleksndar Litvinjenko. Iako je po nacionalnosti Rus, i svojevremeno gradonačelnik Luganska, Danilov je uvek nastojao da sve najgore govori o Rusima i rukovodstvu u Moskvi. Dok su se ovih dana Zelenski i drugi ukrajinski političari ograđivali od učešća u teroristričkoj akciji u Podmoskovlju, Danilov je likovao i govorio da Rusima treba pripremiti još "takvog veselja", a nedavno je javno vređao i kineske političare.

Ruski istražni organi će od Faridunija saznati i koje još bio sa njim, pošto turski list "Hurijet" piše da su tamošnje službe izučile napad i boravak dvojice terorista u njihovoj zemlji. Kontrola na aerodromu je utvrdila da su obojica terorista doputovala iz Moskve u Istanbul, a kasnije se vratili u glavni grad Rusije. List ističe da će turske službe o svojim saznanjima informisati Moskvu, a u Ankari očekuju i nove informacije iz Rusije, kako bi njihove službe proširile istragu.

Broj žrtava raste, jer je deo ljudi u bolnicama u Podmoskovlju u kritičnom stanju. Do sada je identifikovano 75 poginulih. Od vatrenog oružja stradalo je 40 osoba, a od požara 45. Teroristi su polili benzinom hodnike, kao i sedišta u dvorani, pa se mnogo ljudi ugušilo od dima. A posle bega iz dvorane teroristi su "renoom" naleteli i na porodicu sa dvoje dece koja su teško povređena.

U Moskvi podsećaju da su ambasadori Ukrajine u mnogim zemljama vrbovali ljude da ratuju na strani njihove armije. Tako je bilo i u bivšim sovjetskim republikama, pa i Tadžikistanu. Ruske vlasti pokušavaju da preko medija kao i obrazovnih ustanova spreče da se gnev u narodu raširi prema građanima Tadžikistana koji rade u Rusiji.

Dečaci postali heroji Dečaci koji su radili na garderobi u "Krokus siti holu" spasli su brojne živote pa se minulih dana o njima mnogo govorilo. Uz Islama Halilova (15), po nacionalnosti Kirgiza, koji je radio u garderobi, a kad je zapucalo pomagao posetiocima da nađu put do izlaza, tu je i Artjom Filimonov (14), garderober iz prizemlja. Pošto je znao gde su službeni izlazi, upućivao je ljude da ne naiđu na teroriste i izađu na parkiralište pred dvoranom. Posle toga je, kaže, pozvao oca. Artjom svedoči i da je sve mnogo vrlo strašno.

Putinovu ocenu da "teroristi nemaju nacionalnost, jer su to neljudi" ponovili su mnogi u televizijskim emisijama, kao i nastavnici u školama. U Moskvi su svesni da bi. Vašington bi, kao i Kijev, voleo da se prema Rusiji otvori drugi front. Ali, Putin to zna i zato nastoji sa rukovodstvima bivših sovjetskih republika u centralnoj Aziji vodi koordinisanu, zajedničku borbu protiv terorista. Uostalom i vlastima novonastalih država nije u interesu da tamo na vlast dođu radikalni islamisti, jer bi te zemlje to vratilo nekoliko vekova unazad.

U Moskvi ističu da su među oficirskim i vojnicima ruskih jedinica koje ratuju u Ukrajina i hrabri momci iz Tadžikistana. Rusi u toj državi imaju vojnu bazu u kojoj su i Tadžikistanci. Ta vojna baza štiti Tadžikistan od upada islamista iz Avganistana.



To ne isključuje zahteve dela političara i velikog broja građana da se dovede u red izdavanje radnih viza i ruskog državljanstava. Mnogi kritikuju nadležne službe da njihovi službenici uzimaju mito i olako dele gastarbajterima iz Azije dokumenta, pa se u Moskvi i drugim velikim gradovima Rusije na periferiji stvaraju gastarbajterska geta.