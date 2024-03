RAT u Ukrajini – 762. dan.

FOTO: Tanjug/AP

Napeto iznad Belgorodske oblasti

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su dve ukrajinske bespilotne letelice iznad Belgorodske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Rogov o smeni Danilova u Ukrajini

Aleksej Danilov je smenjen sa mesta sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine zbog diplomatskog skandala u vezi kada je uvredio kineskog specijalnog predstavnika za Evroaziju Li Huija, izjavio je predsednik Komisije Javne komore Rusije za pitanja suvereniteta, patriotske projekte i podrške veteranima Vladimir Rogov.

„Razlog za ostavku Danilova bio je upravo diplomatski skandal. On je psovao uvaženog specijalnog predstavnika Kine Li Huija i to platio svojim položajem“, rekao je Rogov.



Prema njegovim rečima, pozicija sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu poslednjih godina je postala fotelja za davanje svakojakih izjava i praktično nema uticaja ni na šta.

"Ali Danilov je smislio sankcione liste i dobro zaradio na njima. Dugo je zarađivao na unošenju na te spiskove i isključivanju sa njih. Danilov je još i iznuđivač i terorista", naglasio je Rogov.

Zelenski je u utorak smenio Danilova sa mesta sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, a umesto njega imenovao Aleksandra Litvinjenka, koji se ranije nalazio na čelu Spoljne obaveštajne službe. Danilov je 20. marta nepristojno vređao Li Huija, namerno izvrćući njegovo prezime i izjavljujući da kineski predstavnici ne mogu da odlučuju kada Kijev treba da sedne za pregovarački sto sa Moskvom.

Skot Riter: Rusija će preuzeti kontrolu nad teritorijama duž leve obale Dnjepra

Rusija će preuzeti kontrolu nad teritorijama duž leve obale Dnjepra, koje će postati de fakto granica Ukrajine, izjavio je bivši američki obaveštajac Skot Riter na Jutjub kanalu Through the eyes of.

Foto: Printscreen/Jutjub

„Mislim da će Rusija kontrolisati reku Dnjepar. To će postati nova granica kojom će patrolirati Dnjeparska flotila“, smatra ekspert.

Kako je primetio Riter, to znači znači da će veliki gradovi, uključujući Harkov i Sumi, preći pod kontrolu Moskve. Bivši obaveštajac je dodao da bi konsolidacija na ovim teritorijama oslobodila značajne snage za uključivanje Odese u sastav Rusije.

Šta znamo o Litvinjenku?

Šta je poznato o Aleksandru Litvinjenku koga je Zelenski imenovao na mesto sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine:

- od jula 2021. nalazio se na čelu Spoljne obaveštajne službe Ukrajine;

- 1994. godine diplomirao je primenjenu matematiku na Moskovskom institutu za kriptografiju na Akademiji FSB;

- ima nekoliko visokog obrazovanja, uključujući diplomu Kraljevskog koledža za odbrambene studije u Velikoj Britaniji;

- za vreme predsednika Petra Porošenka bio je zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, a pre toga je radio u Savetu bezbednosti Ukrajine.

Slovenija će se pridružiti češkoj inicijativi

Slovenija će se pridružiti češkoj inicijativi za kupovinu artiljerijskih granata za Ukrajinu, rekao je češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski nakon sastanka sa kolegama iz Slovačke, Slovenije, Mađarske i Austrije.

„Slovenija će podržati češku inicijativu, čija je svrha nabavka artiljerijskih granata za Ukrajinu van Evropske unije“, rekao je ministar.

On se uzdržao od daljeg komentara. U međuvremenu, novinska agencija STA javila je da slovenačka vlada planira da izdvoji milion evra u ove svrhe.

Oglasio se Šojgu o dodatnoj mobilizaciji

Dodatna mobilizacija za stvaranje sanitarne tampon zone u Ukrajini neće biti potrebna, izjavio je šef ruskog Ministarstva odbrane Sergej Šojgu.

„To je glupost“, rekao je Šojgu, odgovarajući na pitanje da li je potrebna mobilizacija da bi se stvorila takva tampon zona.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin izjavio da bi Rusija, uzimajući u obzir napade ukrajinskih oružanih snaga na Belgorodsku oblast, u nekom trenutku mogla da stvori sanitarnu zonu na pograničnoj teritoriji Ukrajine.

Ruski udar avionskim projektilima S-8

Helikopterska posada Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvela je napad na su kamufliranu protivničku opremu i inženjerijske objekte na kupjanskom pravcu.

Najnovije sa brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

- Ruska vojska izvela je grupni udar na ukrajinske centre komande, objekte Službe bezbednosti Ukrajine i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, svi ciljevi su uništeni;



"U Ukrajini sve manje ljudi želi na front"

- Grupa „Zapad“ je na kupjanskom pravcu poboljšala položaje dok su ukrajinske snage izgubile 20 vojnika;- Na južnodonjecko pravcu ruska vojska je odbila dva kontranapada, a protivnik je izgubio do 105 vojnika;- Na donjeckom pravcu ukrajinska vojska je izgubila više od 425 vojnika;- Na hersonskom pravcu grupa „Dnjepar“ je poboljšala položaje, a ukrajinske snage su izgubile za 24 sata do 50 vojnika i haubicu M777;- Ruska vojska oborila je rakete S-200 i 15 raketa „hajmars“ i „vampir“ i 131 dron.

U Ukrajini sve manje ljudi želi da ide na front, što predstavlja problem za ukrajinske oružane snage, piše „Politiko“.

„Ukrajina ne doživljava samo jaku nestašicu municije i oružja. U trećoj godini sukoba sve je manje Ukrajinaca koji žele da idu na front. Kijev sada ulaže sve napore da regrutuje vojnike za slanje na ratište koja proždire njene trupe“, navodi se u članku.

Takođe se navodi da će, s obzirom na nedostatak vojnika, Kijev brzo potrošiti svoje resurse, što će dovesti do brzih uspeha ruske vojske, a same Oružane snage Ukrajine neće moći efikasno da se brane.

Silovit udar Moskve na Ukrajinu

Ruska vojska je izvela grupni udar na ukrajinske centre donošenja odluka.

Više o tome OVDE.

Ukrajina tvrdi da je pogodila brod koji joj je Rusija oduzela 2014. godine

Oružane snage Ukrajine pogodile su brod "Konstantin Olšanski" koji je ranije pripadao ukrajinskoj mornarici, a koji je Rusija oduzela 2014. godine kada je anektirala Krim, izjavio je danas portparol mornarice Oružanih snaga Ukrajine Dmitrij Pletenčuk.

On je rekao da je napad izveden protivbrodskom raketom Neptun, prenosi Interfaks Ukrajina. Pletenčuk je naveo da je brod devet godina je stajao u Sevastopoljskom zalivu, demontiran na delove, a da je onda Rusija odlučila da ga obnovi, zbog čega je napad izveden.

Ukrajinska vojska saopštila je 24. marta da je pogodila dva ruska desantna broda - Jamal i Azov, centar za vezu i nekoliko infrastrukturnih objekata ruske Crnomorske flote u Sevastopolju.

Kuleba: Gubimo svoje položaje

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba izjavio je da Oružane snage Ukrajine gube svoje položaje, jer ruska avijacija upotrebljava vođene bombe i pozvao je Zapad da Kijevu obezbedi sisteme „patriot“.

- Kada ukrajinske trupe gube svoje položaje, hajde da pogledamo zašto... To je zato što je Rusija počela masovno da koristi modernizovane avionske vođene bombe - rekao je Kuleba u intervjuu za „Politiko“.

Istovremeno, on je napomenuo da je jedini način na koji se može izboriti sa ruskim vazdušnim bombama „oboravanje aviona ovim bombama“. Kuleba je takođe još jednom zahtevao od Zapada da Kijevu obezbedi PVO sisteme.

- Dajte nam prokleti "patriot" - rekao je on.

Ranije je televizija „Si-En-En“ javila da Rusija „sravnjuje sa zemljom“ položaje ukrajinskih oružanih snaga i menja balans na liniji fronta uz pomoć avionskih bombi FAB-1500 od jedne i po tone.

Ukrajinske trupe u Časovom Jaru imaju problema sa odbranom i ljudstvom

Ukrajinske trupe u Časovom Jaru imaju problema sa odbranom i ljudstvom zbog velikih gubitaka u pravcu Donjecka, rekao je za RIA Novosti vojni ekspert, potpukovnik LNR u penziji Andrej Maročko.

Dan ranije rusko Ministarstvo odbrane je u svom dnevnom izveštaju izvestilo da su ruske trupe na donjeckom pravcu zauzele povoljnije položaje, a gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 175 vojnika.

Takođe u ponedeljak, šef DNR Denis Pušilin rekao je da ruska vojska napreduje u oblasti Časov Jar, što nagoveštava mogućnost da se u doglednoj budućnosti otpočne obnova u Artjomovsku (Bahmut).

- Tokom kombinovanih udara Oružanih snaga Rusije na neprijateljsko ljudstvo i tehniku na Donjeckom pravcu, oružane formacije Ukrajine pretrpele su značajne gubitke, što je uticalo na odbrambenu sposobnost u zoni naselja Časov Jar - rekao je Maročko.

On je dodao da nedostatak opreme i municije utiče i na moral ukrajinske vojske.

- U kontekstu nestašice vojne opreme i naoružanja, panika se primećuje i u redovima ukrajinskih militanata. Tako je prilikom neovlašćenog napuštanja položaja otkriven deo linije borbenog kontakta oko 300 metara jugoistočno od Časova Jara - rekao je Maročko.

Iznad Belgorodske oblasti uništeno 13 ukrajinskih projektila Vampir

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je iznad Belgorodske oblasti uništeno 13 ukrajinskih projektila višecevnog raketnog sistema RM-70 Vampir. Načelnik oblasti Vjačeslav Gladkov izjavio je da su dve osobe povređene u selu Dubovoje i da im je ukazana lekarska pomoć, prenosi Interfaks. Oštećeno je 20 privatnih stambenih objekata i jedan poslovni objekat, rekao je Gladkov.