RAT u Ukrajini – 757. dan. Desetoro ljudi povređeno je u noćašnjem raketnom napadu na Kijev, a ukrajinska vojska saopštava da je oborena 31 raketa. Rusko Ministarstvo odbrane navodi da je deset ukrajinskih raketa "RM-70 vampir" oboreno iznad Belgorodske oblasti.

Foto Tanjug/AP

Razorena fabrika raketa "Zorja" u Nikolajevu

Oružane snage Rusije izvele su dvostruki napad uz naknadnu detonaciju na fabriku „Zorja-Mašprojekt“ u Nikolajevu, gde se proizvode delovi za rakete i remontuje tehnika Oružanih snaga Ukrajine, rekao je za Sputnjik koordinator nikolajevskih ilegalaca Sergej Lebedjev.

Prema njegovim rečima, trenutno je nekoliko stambenih četvrti grada blokirano, propuštaju se vozila hitne pomoći i vojni kamioni. Medicinskim radnicima je teško da objave okviran broj poginulih i ranjenih, saopštili su da ih je „veoma mnogo“.

Francuski general: Možemo i još nešto sem oružja da pošaljemo Kijevu

Zapadna pomoć Ukrajini može da izađe iz okvira pomoći samo u oružju, prenela je agencija AFP izjavu načelnika Generalštaba francuske vojske Tjerija Burkharda tokom susreta sa kolegom iz Švedske Mikaelom Bajdenom.

-Zapadna pomoć Ukrajini može da izađe iz okvira isporuka naoružanja, navodi se u članku.

Ukrajinski general: Zelenski i "menadžeri" ne mogu da ostvare nikakav preokret

Vladimir Zelenski i njegovi „menadžeri“ ne mogu da ostvare preokret u sukobu, ni mobilizacija im u tome neće pomoći, rekao je ukrajinski general u ostavci Sergej Krivonos za ukrajinsku TV.

Foto: Printskrin

AVDEJEVSKI PRAVAC: Oslobođeno Tonjenjkoje, u toku čišćenje šumskih pojaseva (MAPA)

RUSKE trupe su nakon čišćenja Orlovke postigle novi uspeh zapadno od Avdejevke. Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, danas je selo Tonjenjkoje potpuno oslobođeno.

Za sada nema potvrdnih snimaka sa lokaliteta, međutim, prema ruskim podacima, VSU je zapravo napustio Tonjenjkoje, a selo je prešlo pod kontrolu Oružanih snaga Rusije.

Međutim, još je prerano govoriti o daljem napretku ka granici Umanskoje-Semjenovka. Oružane snage Ukrajine i dalje drže šumske pojaseve severno i južno od Tonjenjkija i nije ih bilo moguće izbaciti odatle.

Ilustracija telegram rybar

Ruske jurišne grupe, uz podršku oklopnih vozila, napadaju položaje Oružanih snaga Ukrajine u desantu. Borbe su trenutno u toku. Ako se zadrži trenutni tempo, povlačenje ukrajinskih formacija na suprotnu stranu jaruge je pitanje vremena.

A onda, kada ceo mostobran Oružanih snaga Ukrajine duž granice Orlovka-Tonjenjkoje bude očišćen, moći će se govoriti o oslobađanju Berdičija i sve većem pritisku na Semjonovku.

Moćna poruka ruskog MSP Makronu

Rusija nikome ne bi savetovala da testira njenu spremnost za adekvatan i brutalan odgovor, izjavio je danas zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, komentarišući izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona o slanju evropskih trupa u Ukrajinu.

Foto: Goran Čvorović

Zaharova: Liz Tras podstiče terorizam

Izjava bivše britanske premijerke Liz Tras da SAD treba da dozvole Ukrajini da koristi sve vrste oružja protiv Rusije je direktno podsticanje terorizma, ocenila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto:AP

Američki institut za proučavanje rata (ISW): Ruska vojska uspešno napreduje u oblasti Kremenne i Donjecka (MAPA)

Rusija se sprema za sukob velikih razmera sa NATO-om, u kraćem vremenskom periodu nego što su neki zapadni analitičari u početku pretpostavljali.

Ruske oružane snage nastavljaju da sprovode strukturne reforme kako bi dugoročno proširile sposobnosti Rusije. Ruske trupe uspešno napreduju u oblasti Kremenne i Donjecka.

Ruske oružane snage aktivno obučavaju operatere dronova za upotrebu u Ukrajini.

SAD i saveznici traže kako da koriste 50 ruskih milijardi dolara

Sjedinjene Države su predložile saveznicima da oforme mehanizam za korišćenje zamrznutih ruskih aktiva kroz emisiju državnih obveznica u iznosu od 50 milijardi dolara, prenosi Blumberg.

General Sirski admiralom Bauerom: Prva delegacija NATO u Kijevu

Glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski saopštio je da je sa šefom Vojnog komiteta NATO, admiralom Robom Bauerom, razgovarao o onome što je potrebno ukrajinskoj vojsci, uključujući PVO i municiju.

Bauer predvodi prvu vojnu delegaciju u Kijevu od početka specijalne operacije ruske vojske.

Sa njim se sastao i ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba.

Rusi kontrolišu Rabotini, VSU još u severnom delu sela

Ruska vojska kontroliše kote u zaporoškom selu Rabotino i centar sela, rekao je gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki.

Prema njegovim rečima, ruski vojnici svaki dan zarobljavaju ukrajinske vojnike u selu, a ima i onih koji se predaju dobrovoljno.

Ilustracija telegram rybar

Američke sankcije za održavanje Krimskog mosta

Predstavnički dom američkog Kongresa odobrio je nacrt dokumenta koji se tiče uvođenja sankcija strancima koji učestvuju u održavanju Krimskog mosta.

PVO oborio tri ukrajainska drona iznad Krima

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su iznad Krima tri ukrajinska drona, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto printskrin jutjub toparmi

Slovačka se neće pridružiti inicijativi Češke da kupi municiju za Ukrajinu

Slovačka se neće pridružiti inicijativi Češke da kupi municiju za Ukrajinu jer ne veruje u vojno rešenje sukoba, izjavio je u četvrtak slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar.

- Slovačka vlada ima jasan stav: nećemo učestvovati u vojnim isporukama Ukrajini, jer ovaj sukob nema vojno rešenje, tako da se ne pridružujemo ovoj češkoj inicijativi. Pružaćemo humanitarnu pomoć - rekao je Blanar novinarima posle razgovora šefova diplomatija Višegradske grupe u Pragu, prenela je slovačka televizija.

Šolc: Profit od zamrznute ruske imovine koristiti za kupovinu oružja

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da bi članice EU trebalo da se dogovore da profit od zamrznute ruske imovine upotrebe za kupovinu oružja i municije za Ukrajinu.

- To najpre treba da se upotrebi za kupovinu onog oružja i municije koji Ukrajini trebaju da se brani - kazao je Šolc uoči samita lidera EU u Briselu.

Dodao je da je veoma optimističan kada je reč o šansama da se lideri saglase po tom pitanju.

- Sasvim sam siguran da ćemo odavde poslati veoma jasan signal Putinu. Preračunao se ako misli da nismo u stanju da podržavamo Ukrajinu sve dok to bude potrebno. Upotreba profita je mali, ali važan element - zaključio je nemački kancelar.

Peskov: Slanje vojnika iz drugih država u Ukrajinu imaće negativne posledice

Slanje vojnika iz drugih država u Ukrajinu imaće negativne posledice, čak i nepopravljive, rekao je sekretar za štampu ruskog predsednika Dmitrij Peskov, napominjući da za sada nema tačnih informacija o navodnim planovima Francuske da pošalje vojnike u ukrajinske regione koji se graniče sa Belorusijom.

- Ovde nam trebaju tačne informacije. Za sada, koliko sam razumeo, nema ništa precizno po ovom pitanju. U svakom slučaju, već smo više puta rekli da će slanje nekih stranih vojnih kontingenata u Ukrajinu imati veoma negativne, čak i nepopravljive posledice - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje kako Kremlj gleda na ove informacije i vidi li pretnju Belorusiji.

Ranije je poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko rekao da francuske vlasti navodno razmatraju mogućnost slanja evropske vojne misije u regione Ukrajine koji se graniče sa Belorusijom kako bi ukrajinske jedinice mogle da se prebace na istok.

Najnovije informacije iz izveštaja Ministarstva odbrane Rusije:

Ruska vojska je uništila punktove stranih plaćenika u Sumskoj oblasti.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije su visokopreciznim oružjem, među kojima su bili i „kindžali“, granatirale komandne centre ukrajinske vojske. Svi objekti su uništeni.

Ukrajinska vojska je za 24 sata izgubila tri tenka, uništene su dva višecevna raketna sistema RM-70 „vampir“ na kupjanskom pravcu.

PVO sredstva Rusije su za 24 sata oborila 163 ukrajinska drona, 20 sistema američke proizvodnje „hajmars“ i „vampir“. Ruska vojska je uništila skladište sa dronovima, kao i remontni deo.

Ukrajinska vojska je za 24 sata izgubila oko 120 vojnika, tenk i američki radar na južnodonjeckom pravcu. Ukrajinska vojska je izgubila oko 250 vojnika na donjeckom pravcu.

Na avdejevskom pravcu je oslobođeno je selo Tonjenko, ukrajinska vojska izgubila više od 320 vojnika.

Stanovnici Belgordske oblasti pozvani da napuste grad

Načelnik Grajvoronskog gradskog okruga Belgorodske oblasti Genadij Bondarjov pozvao je na svom Telegram kanalu stanovnike da privremeno napuste grad zbog granatiranja ukrajinskih oružanih snaga.

- Apelujem na one koji su ostali u okrugu. Situacija je i dalje napeta. Molim vas da donesete ispravnu odluku i privremeno napustite teritoriju gradskog okruga - navodi se u tekstu.

Salivan tajno posetio Kijev

Pomoćnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan tajno je posetio Kijev kako bi uverio Kijev u podršku Vašingtona iako Kongdes već dugo vreme ne odobrava izdvajanje nove vojne pomoći, piše Vašington post.

- Uvereni smo da ćemo to postići, da ćemo pružiti ovu pomoć Ukrajini - citira list Salivena.

Kongres SAD još nije usaglasio novi zahtev za izdvajanje pomoći Ukrajini, dok je administracija saopštila da je iscrpila mogućnosti za isporuke vojnih sredstava još u decembru prošle godine.

Ukrajina nije dobila direktne zahteve za pregovore sa Rusijom

Ukrajina nije dobila direktne zahteve od svojih saveznika da pregovara sa Rusijom, dok Kijev smatra da je nemoguće okončati sukob vojnim putem, izjavio je ukrajinski premijer Denis Šmigalj u intervjuu za list El Pais.

Prema rečima političara, Kijev „promoviše formulu mira Vladimira Zelenskog.

- Održaćemo mirovni forum u Švajcarskoj, na kojem očekujemo učešće stotinak zemalja i stvaranje globalne koalicije kako bi se izvršio pritisak na Rusiju da prekine rat i time okonča rata diplomatijom. Nemoguće je okončati [konflikt] vojnim sredstvima jer je Rusija nuklearna zemlja - rekao je Šmigalj.

Uništena oklopna vozila na avdejevskom pravcu

Operateri FPV dronova grupe Centar uništili su tehniku i uporište Oružanih snaga Ukrajine na avdejevskom pravcu, saopštilo je novinarima rusko Ministarstvo odbrane.

- Vojni operateri FPV dronova iz grupe trupa Centar uništili su oklopna vozila i uporište Oružanih snaga Ukrajine u zoni aktivnih borbenih dejstava specijalne vojne operacije na avdejevskom pravcu - objasnilo je Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, operateri dronova tajno su kretali kroz šume do ukrajinskih položaja i podigli u vazduh izviđački dron.

- Otkrivši neprijateljska oklopna vozila na deonici seoskog puta i uporište Oružanih snaga Ukrajine, vojska je pomoću dronova-kamikaze uništila otkrivene ciljeve. Izviđački dron je potvrdio da je pogođeno borbeno vozilo, kao i detonacija municije - dodaje Ministarstvo odbrane.

Kremlj će uzvratiti, ako EU ruskom imovinom naoruža Ukrajinu

Kremlj je saopštio da će Rusija preduzeti uzvratne mere u skladu sa sopstvenim interesima i koristiti sve pravne mehanizme koji joj stoje na raspolaganju ako Evropska unija koristi profit od zamrznute ruske imovine za kupovinu oružja za Ukrajinu, prenosi Rojters.

To je komentarisao portparol Kremlja Dmitrij Peskov uoči sastanka lidera EU na kojem bi trebalo da se razgovara o tom pitanju.

Zelenski: Treba nam pomoć, vodeći sistemi protivvazdušne odbrane

Posle još jednog masovnog ruskog raketnog napada na Kijev, predsednik Volodimir Zelenski je rekao da su Ukrajini potrebni vodeći svetski sistemi protivvazdušne odbrane.

- Novi ruski raketni napad na Kijev. Oboreno je više od 30 projektila, uključujući i jednu aerobalističku. Ljudi su povređeni. Svima se pruža neophodna pomoć - naglasio je Zelenski i objavio na Fejsbuku snimak posledica neprijateljskog udara .

Kako je naglasio šef države, Rusija vrši takav teror svakog dana i svake noći.

- Svetsko jedinstvo je u stanju da ga zaustavi kada nam pomogne sistemima PVO. Ruski teroristi nemaju takve rakete koje bi mogle da zaobiđu zaštitu Patriota i drugih vodećih svetskih sistema - istakao je predsednik.

Prema njegovim rečima, sada je ta zaštita potrebna tu u Ukrajini.

- Od Kijeva do Harkova, od Sumija do Hersona, od Odese do Donjecke oblasti. To je sasvim moguće ako partneri imaju dovoljno političke volje - apeluje Zelenski.

Rus pripremao terorističku akciju, uhapšen kod Belgoroda

U Belgorodskoj oblasti priveden je Rus koji je po instrukcijama Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK, priznat kao teroristička organizacija u Ruskoj Federaciji i zabranjen) pripremao sabotaže i terorističke akcije protiv vojske, saopštila je pres služba Federalne službe bezbednosti.

Kood osumnjičenog je pronađena i zaplenjena eksplozivna naprava koju je želeo da aktivira na području gde su bili stacionirani ruski vojnici u Belgorodskoj oblasti.

Glatkov: Pet osoba povređeno u granatiranju Belgoroda, 5.000 ljudi bez struje

Pet osoba je povređeno jutros u ukrajinskom granatiranju Belgoroda, saopštio je gubernator Vjačeslav Glatkov.

Naveo je da je oštećeno više od 30 stanova u šest višespratnica i 10 automobila, a da je bez struje ostalo oko 5.000 stanovnika, prenosi RIA Novosti.

Deset ukrajinskih raketa RM-70 "vampir" oboreno je iznad Belgorodske oblasti, saopštilo je ranije danas rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su jutros oko osam sati po moskovskom vremenu snage PVO zaustavile pokušaj ukrajinskih snaga da izvrše napad na ciljeve na ruskoj teritoriji.

U Crnom i Azovskom moru nema ruskih brodova

U vodama Azovskog i Crnog mora, od jutros nema ruskih ratnih brodova, ovjavile su na Fejsbuku Mornaričke snage Ukrajine.

U Sredozemnom moru Rusija drži dva broda, uključujući jedan nosač krstarećih raketa "kalibar" sa ukupnom salvom do osam raketa.

Portparol ukrajinske ratne mornarice Dmitro Pletenčuk rekao je da Rusija ne može sebi priuštiti da u potpunosti napusti vode Crnog mora, pa pokušava da ojača svoje naoružanje da bi se suprotstavila ukrajinskim bespilotnim letelicama.

Ruski helikopteri izveli napad na ukrajinska uporišta

Ruski helikopteri Mi-35 i Ka-52 izveli su napad na uporišta Oružanih snaga Ukrajine na kupnajskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Udar je izveden nevođenim avionskim raketama S-8 - navodi se u tekstu.

Udarnu grupu činili su izviđačko-jurišni helikopter Ka-52 aligator, transportno-borbeni helikopter Mi-35M i višenamenski helikopter Mi-8.

Sukob u Ukrajini doveo do raskola između Češke i Slovačke?

Kolumnista Vašington posta Išan Tarur napisao je da je tekući sukob u Ukrajini doveo do raskola između vlada Češke i Slovačke. On je primetio da su u poslednjih mesec dana nesuglasice između „prokijevske vlade u Pragu i premijera Slovačke Roberta Fica naklonjenog Rusiji“ izbile u prvi plan.

Deset raketa "RM-70 vampir" oboreno iznad Belgorodske oblasti

Deset ukrajinskih raketa RM-70 vampir oboreno je iznad Belgorodske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su jutros oko 8 sati po moskovskom vremenu snage PVO zaustavile pokušaj ukrajinskih snaga da izvrše napad na ciljeve na ruskoj teritoriji, prenosi RIA Novosti.

Neposredno pre toga, u Belgorodu i Belgorodskoj oblasti proglašena je raketna opasnost, a iznad grada su se čule eksplozije, navodi ruska agencija.

Vojska Ukrajine: Oborene sve rakete ispaljene na Kijev

Ruska protivvazdušna odbrana je oborila 31 rusku raketu usmerenu na prestonicu Kijev, rekao je komandant vazdušnih snaga zemlje.

Nikola Oleščuk je rekao da su dve balističke rakete i 29 krstarećih raketa oborene.

Kličko: U ruskom raketnom napadu na Kijev 10 povređenih

U noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev povređeno je desetoro ljudi, saopštio je gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko.

On je na Telegramu naveo da je pričinjena šteta na zgradama, da su u Podolskom okrugu ostaci rakete pali na nekoliko preduzeća, a da u Ševčenkovskom okrugu gori stan u stambenoj zgradi.

Vojna uprava Kijeva navela je da su u Svjatošinskom okrugu razbijeni prozori na jednoj zgradi, a da je u Ševčenkovskom okrugu usled napada izbio požar u jednom vrtiću, prenosi Unian.

Prema preliminarnim informacijama došlo je do požara i na automobilima.

- U okrugu Podolsk, kao posledica pada raketnog otpada, izbio je požar na trafostanici i u dvospratnoj nestambenoj zgradi - naveo je Kličko.

Kako prenosi Unian, ruske snage su prilikom napada lansirale rakete sa strateških bombardera Tu-95, a eksplozije su se čule u Kijevu i okolnim oblastima.

Raketni napadi na obe strane

Raketni napadi na obe strane – lokalne vlasti Harkova tvrde da je ruska raketa ubila pet osoba u industrijskoj zoni grada na severu zemlje kao i da je još toliko nestalih. Ukrajinski projektil usmrtio je, prema ruskim vlastima, dve osobe u Belgorodskoj oblasti.

U toj ruskoj oblasti na granici sa Ukrajinom eliminisana je grupa diverzanata, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Odatle je evakuisano oko 9.000 dece zbog svakodnevnih udara ukrajinske vojske.

Fon der Lajenova o uplati za Ukrajinu

Evropska komisija je uplatila 4,5 milijardi evra podrške u okviru novog fonda EU za Ukrajinu od namenjenih 50 milijardi evra.

Predsednica EK Ursula fon der Lajen kaže da je uplata, u vidu finansiranja za premošćivanje, ključna za pomoć Ukrajini kako bi održala funkcionisanje države u teškom trenutku.

Holandska ministarka odbrane Kajsa Olongren rekla je u Kijevu da će ta država obezbediti Ukrajini 350 miliona evra za municiju za borbene avione F-16 i napredne izviđačke bespilotne letelice.

