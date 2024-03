RAT U UKRAJINI JE MOGAO BITI OKONČAN: Bajdenov pristup nikud ne vodi, samo se povećava broj mrtvih Ukrajinaca

Američki ekonomista Džefri Saks smatra da se sukob Rusije i Ukrajine mogao izbeći, kao i da se isti mogao završiti odmah po početku, još u martu 2022. godine, ali da su sve stopirale Sjedinjene Države misleći da će lako izaći na kraj s RF.

Foto: Profimedia

"Mislim da se ovaj rat u potpunosti mogao izbeći i da je mogao biti okončan u martu 2022. Ali on i dalje traje jer nemamo razuman pristup. Moje stanovište je uvek bilo da završimo rat u Ukrajini", rekao je Saks, te dodao da je Vašington bio naklonjen promeni režima u Moskvi što je ozbiljno počelo 2014. godine rušenjem vlade Viktora Janukoviča u Kijevu.

Gostujući u emisiji "Pirs Morgan bez cenzure", savetnik u Ujedinjenim nacijama kojem su američki mejnstrim mediji prikačili etiketu da je "Putinov navijač", podsetio je da je uzrok ukrajinskog rata nastojanje SAD da destabilizuju Rusiju i prošire NATO do njenih granica.

Putin je pametan lider koji govori ono što misli

Odgovarajući na pitanje kakav je predsednik Rusije Vladimir Putin, Saks je rekao da je reč o "vrlo pametnom, oštrom lideru koji govori ono što misli".

S tim u vezi je pomenuo čuvene Putinove reči iz 2007. s Minhenske bezbednosne konferencije, odnosno njegovo upozorenje da se prekine sa širenjem Alijanse na Istok. A kako je tadašnji lider SAD Džordž Buš Mlađi reagovao na to, upitao je Saks, te odgovorio da je na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. pozdravio aspiracije Ukrajine i Gruzije ka članstvu u zapadnom vojnom paktu.

"Te 2008. godine, nakon samita u Rumuniji, pozvali su me evropski lideri s kojima sam prijatelj, a neki od njih su i sada na vlasti, i pitali – šta to radi tvoj ludi predsednik? Zašto destabilizuje stvari? Obećao je da neće gurati Ukrajinu. To su mi rekli u četiri, takve stvari ne govore javno. Onda je, nažalost, došla 2014. Video sam to iz prve ruke. Bilo je ružno. Sjedinjene Države ne bi trebalo da finansiraju rušenje vlada. Uradili smo to", istakao je Saks.

Bajdenov pristup ukrajinskoj krizi nikud ne vodi

Američki ekonomista je podsetio i na poslednji put kada se Putin obratio SAD, 15. decembra 2021, nudeći bezbednosni sporazum.

"Pozvao sam Belu kuću, rekao sam im da se mora izbeći rat, na šta su odmahnuli glavom tvrdnjama da sukoba neće biti. Rekao sam potom – garantujte da se NATO neće širiti, pa rata svakako neće biti, nisu prihvatili", rekao je profesor na Univerzitetu Kolumbija.

Pomenuo je i mirovne pregovore u Ankari, odnosno njihovu propast zahvaljujući Sjedinjenim Državama koje su mislile da će lako pobediti, to jest da će sukob iscrpeti Rusiju. Takođe, konstatovao je da je odnos aktuelnog predsednika Amerike Džozefa Bajdena prema Putinu neadekvatan – vređanjem se ništa ne postiže.

"Bajdenov pristup nikud ne vodi, samo se povećava broj mrtvih Ukrajinaca. Ne vređa se već se pregovara. Ovo nije igra prozivanja, nismo u ringu. Poenta je da svet ne dođe do nuklearnog rata. Dakle, treba sesti i pregovarati", zaključio je Džefri Saks.

(RT Balkan)