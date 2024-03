"IZRAELSKE SNAGE UĆI ĆE U RAFU" Netanjahu: Imamo neslaganje sa Amerikancima - Odlučni smo da to uradimo

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas u komitetu Kneseta za spoljne poslove i odbranu da će Izraelske odbrambene snage (IDF) ući u Rafu u okviru kopnene operacije i da je to rekao predsedniku SAD Džozefu Bajdenu u njihovom telefonskom razgovoru.

Foto: AP

- Imamo neslaganje sa Amerikancima oko potrebe da uđemo u Rafu - kazao je Netanjahu u Komitetu za spoljne poslove i odbranu, preneo je Tajms of Izrael.

- Ne o potrebi da se eliminiše Hamas - o potrebi da se uđe u Rafu. Ne vidimo način da vojno eliminišemo Hamas bez uništavanja ovih preostalih bataljona. Odlučni smo da to uradimo - istakao je Netanjahu.

On je istakao da je predsedniku SAD u njihovom jučerašnjem razgovoru stavio do znanja na najjasniji način, da je Izrael odlučan da završi eliminaciju tih bataljona u Rafi.

Netanjahu je dodao da su se dvojica lidera dogovorila o mehanizmu da Amerikanci podele svoje ideje o humanitarnoj pomoći i evakuaciji civila, o čemu brine i Izrael.

On je naglasio da Izrael mora da završi vojnu eliminaciju Hamasa.

- Ne postoji zamena za to, ne možete to da zaobiđete, ne možete da kažete 'uništićemo 80 odsto Hamasa', 'uništićemo 20 odsto' jer će se tih 20 odsto reorganizovati i ponovo preuzeti Pojas (Gaze) i naravno da će predstavljati novu pretnju Izraelu i naravno to će, takođe, biti pobeda šire osovine koja nam preti - iranske osovine - rekao je Netanjahu.

On je, takođe, priznao da je Izrael uključen u diplomatsku borbu uporedo sa vojnom borbom, u kojoj pritisak na Izrael raste.

BONUS VIDEO: DR NOVOSTI: Kako biti emocionalno inteligentniji?