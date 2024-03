BIVŠI ŠEF ČEŠKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Rusija slama Ukrajinu, ide ka pobedi

RUSIJA sistematski uništava Oružane snage Ukrajine, zahvaljujući svojoj industriji i logistici, a Zapad nije u stanju da se tome suprotstavi, rekao je bivši šef češke vojne obaveštajne službe general Petr Pelc u intervjuu za "Radio univerzum".

- Rusija slama Ukrajinu na spor i sistematski način. Svi joj šaljemo novac, čiji deo negde nestane, deo ni ne stigne do Ukrajine, a time samo produžavamo agoniju i povećavamo broj poginulih ljudi - smatra Pelc.

Prema mišljenju bivšeg šefa obaveštajne službe Ministarstva odbrane Češke, sve ukazuje da će Rusija u ovom sukobu izaći kao pobednik, pošto vojnoindustrijski kompleks Zapada nije u stanju da isprati proizvodnje ruske odbrambene industrije.

- Oružje i vojnici dobijaju bitke, a industrija i logistika pobeđuju u ratovima. To je sve. Pitanje je šta nazivamo vojnom pobedom. Za dve godine ovog oružanog sukoba, Rusija je povećala produktivnost svog vojnoindustrijskog kompleksa 15 puta. Mi za to, naravno nismo sposobni - naveo je on.

