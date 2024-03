HLADAN TUŠ ZA EVROPSKU UNIJU: "Ona za nas ne postoji"

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro poručio je da Evropska unija "ne postoji" za njegovu zemlju, nakon što je Evropski parlament odobrio rezoluciju kojom se EU poziva da pooštri sankcije protiv venecuelanske vlade i insistira da se opozicionarka Marija Korina Mačado kandiduje na predsedničkim izborima u julu.

Foto AP

- Evropska unija za nas ne postoji - rekao je venecuelanski predsednik na pitanje o toj odluci.

Foto: AP

Predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez ne haje za odluke EU ništa više od Madura, pa je ovu rezoluciju Evropskog parlamenta opisao kao "čisto smeće".

- Oni bezobrazni poslanici koji ne znaju šta je demokratija jer su birani sa malim brojem glasova u svojim državama, insistiraju da se mešaju u poslove Venecuele. To je čisto smeće, mi to odbacujemo i odbacivaćemo - ustvrdio je on.

Ministar spoljnih poslova zemlje Ivan Gil bio je nešto pomirljivijeg tona, pa je tako poručio da je Karakas spreman da ojača bilateralne veze sa blokom, sve dok "oni budu uokvireni principima poštovanja suvereniteta naroda, samoopredeljenja i nemešanja u unutrašnje stvari".

EU je sankcije ovoj latinoameričkoj naciji uvela 2017. godine, a one se odnose na embargo na oružje, kao i zabranu putovanja i zamrzavanje imovine za 54 osobe.

EU je u novembru prošle godine produžila ograničenja protiv Venecuele za još šest meseci, umesto na godinu dana, kako je to obično činila. Međutim, Vlada Venecuele je tu meru ocenila kao "arogantnu i nedozvoljenu", smatrajući da su ove vrste radnji "nezakonite" i krše međunarodno pravo.

(RT Balkan)

