PUTIN ZAPRETIO: Vlada da počne da sprovodi postavljene zadatke

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin pozvao je danas vladu da odmah počne sprovođenje zadataka koje je ruski lider ranije izneo u obraćanju parlamentu.

- Aktuelni trendovi daju razlog da verujemo da su planovi koji su predloženi u okviru obraćanja Saveznoj skupštini sasvim izvodljivi. Ovaj posao mora da se započne odmah - rekao je Putin na sednici Vlade, prenosi TASS.

On je skrenuo pažnju na važnost obezbeđivanja detaljnog planiranja svih elemenata svakog nacionalnog projekta.

- Ovakvo planiranje bi logično trebalo da objedini delovanje svih nivoa vlasti, od saveznog do opštinskog, sve poslove – od donošenja strateških odluka do njihove praktične implementacije na konkretnom lokalitetu - rekao je on.

Putin je naveo da svi nacionalni projekti moraju biti usmereni na postizanje nacionalnih razvojnih ciljeva.

- Ovde je apsolutno neprihvatljiv svaki uskoresorni pristup. Ponavljam još jednom, zadatak Vlade je da obezbedi nesmetanu interakciju i blisku koordinaciju državnih organa, privrednih i društvenih sektora, predstavnika privrede, nauke, poslovnih udruženja i civilnog društva - zaključio je ruski predsednik.

Putin je 29. februara, u poruci Saveznoj skupštini, najavio pokretanje pet novih nacionalnih projekata u Rusiji: „Porodica“, „Kadrovi“, „Mladi Rusije“, „Ekonomija podataka“ i „Dug i aktivan život“.



