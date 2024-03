NIJE DO NAS NEGO DO HAMASA Netanjahu se pravda: Rekli smo da će postojati jedan problem

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu negirao je da ljudi gladuju u Gazi i okrivio Hamas za nedostatak humanitarne pomoći okupiranoj teritoriji.

Foto: Tanjug/AP

Glad i neuhranjenost su široko rasprostranjeni u Pojasu Gaze. Ujedinjene nacije upozoravaju da je glad neminovna, a stručnjak organizacije za pravo na hranu Majkl Fahri optužuje Izrael da namerno izgladnjuje građane Gaze. U međuvremenu, nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok rekla je da su ljudi u Gazi bliži smrti nego životu.

- Nemamo takvu vrstu informacija. To nisu informacije kojima raspolažemo. I mi to pažljivo pratimo. Što je još važnije, to nije naša politika. Naša politika je da pošaljemo koliko god možemo humanitarne pomoći - rekao je Netanjahu na te optužbe.

UN su utvrdile da jedno od šest dece mlađe od dve godine u severnoj Gazi pati od akutne neuhranjenosti i mršavosti. Svetska zdravstvena organizacija je takođe saopštila da deca umiru od gladi u severnoj Gazi.

Više grupa za ljudska prava kritikovalo je Izrael zato što nije dozvolio da dovoljno hrane uđe u Gazu od Hamasovog napada 7. oktobra posle kog je krenula izraelska vojna operacija.

U intervjuu za "Aksel Špringer" matičnu kompaniju "Politika", Netanjahu je rekao da je iskorenjivanje Hamasa prioritet Izraela.

Budući da je grupa duboko ukorenjena u Gazi, to znači da deo hrane i medicinske pomoći koja se daje civilima neizbežno završava kod boraca koje Izrael pokušava da iskoreni.

- Kada smo počeli da puštamo humanitarne konvoje, rekli smo da će postojati jedan problem. Šta ako Hamas pokuša da ukrade hranu i lekove koje donosimo za civilno stanovništvo, za sopstvene terorističke snage? Mislim da je Bela kuća rekla 19. oktobra da će, ako se to dogodi, međunarodna zajednica morati da zaustavi pomoć. Desilo se. Više puta. Ali niko nije tražio da se prekine pomoć, a mi je nismo zaustavili - objasnio je Netanjahu.

UN kažu da se praktično svih 2,3 miliona stanovnika Gaze oslanja na pomoć da bi preživeli i da je glad dostigla katastrofalne nivoe. Takođe se navodi da je u februaru došlo do smanjenja pomoći koja je stigla u Gazu za 50 odsto.

Zbog izraelske blokade slanja pomoći kopnenim putem i ubistva više od 100 Palestinaca na koje su izraelske snage otvorile vatru dok su pokušavali da uzmu pomoć iz kamiona, EU i NATO su počeli da pomoć isporučuju padobranima.

Upitan zašto više pomoći ne stiže kopnom u Gazu, Netanjahu je rekao: "Hamas dolazi i krade hranu".

- Humanitarne smrti i gladovanje su za nas tragedija. Za njih je to strategija. Oni misle da će im to pomoći da izvrše veći pritisak na Izrael da zaustavi rat, ostave ih na mestu kako bi mogli da ponove masakr od 7. oktobra - objasnio je izraelski premijer.

(RT)