UDVOSTRUČEN UVOZ ORUŽJA U EVROPI: Američki izvoz veći za petinu

EVROPSKE države su, od 2019. do 2023. godine, gotovo udvostručile uvoz oružja u odnosu na period od 2014. do 2018., a Ukrajina je postala najveći evropski uvoznik oružja posle početka specijalne ruske operacije 2022. godine, objavio je Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira (SIPRI). Evropski uvoz oružja između 2019. i 2023, povećan je za čak 94 odsto u poređenju sa periodom od 2014. do 2018. godine.

Ukrajina je u to isto vreme, bila četvrti najveći uvoznik oružja u svetu, pošto je najmanje 30 država isporučilo vojnu pomoć Kijevu, od februara 2022. godine. SAD su povećale izvoz naoružanja za 17 procenata u poređenju sa periodom od 2014. do 2018. godine, dok je ruski izvoz oružja u isto vreme, opao za 53 odsto. SAD su osnažile svoju globalnu ulogu dobavljača oružja i, od 2019. do 2023. godine, izvezle više oružja u više zemalja nego ikada ranije, navodi SIPRI. Smanjenje ruskog izvoza, postavilo je Francusku na mesto drugog najvećeg svetskog izvonika naoružanja, iza SAD, prvi put od kako se, od 1950. godine, vodi evidencija.