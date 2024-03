ORBAN OTKRIO TRAMPOV PLAN: Evo kako će završiti rat u Ukrajini - neće im dati ni penija

MAĐARSKI premijer Viktor Orban, koji se u petak sastao sa američkim predsedničkim kandidatom Donaldom Trampom, izjavio je u intervjuu za TV kanal M1 da Tramp ima „prilično detaljne planove“ za okončanje rata u Ukrajini.

Orban je naveo da su Trampovi planovi u skladu sa interesima Mađarske.

- On ima vrlo jasnu viziju sa kojom se teško ne složiti. On kaže sledeće: prvo, neće dati ni jedan peni za rusko-ukrajinski rat. Zato će se rat završiti, jer je očigledno da Ukrajina ne može stane na svoje noge - rekao je mađarski premijer.

„Tramp govori direktno i jasno“

- Ako Amerikanci ne daju novac i oružje zajedno sa Evropljanima, rat će se završiti. A ako Amerikanci ne daju novac, onda Evropljani neće moći sami da finansiraju ovaj rat. I onda rat će se takođe završiti - dodao je on. Prema Orbanovim rečima, SAD više ne žele da finansiraju bezbednost Evrope.

- Ako se Evropljani plaše Rusa ili uopšte žele da imaju visok nivo bezbednosti, moraju to da plate. Ili izgradnjom sopstvene vojske i sopstvene opreme ili, ako za to iskoriste Amerikance, plaćajući cenu Amerikancima, cenu bezbednosti. Dakle, on (Tramp) govori direktno i jasno - rekao je mađarski premijer.

On je podsetio da je Tramp bio „prvi predsednik posle dugo vremena koji nije započeo rat tokom svog mandata”.

- Dakle, već znamo za njega, već znamo iz njegovog predsedništva, da je čovek mira - istakao je on.

Sastanak održan na Floridi

- I on sada ne krije svoje stavove: jasno je stavio do znanja da je njegov cilj da uvede mir u rusko-ukrajinski rat. Želimo primirje što je pre moguće. Želimo što pre okončanje ovog rata. Ne vidim nikoga ko ima više odlučnosti i snage za to od Donalda Trampa - nastavio je.

Orban se sastao sa Trampom na Floridi. Njih dvojica su razgovarali o „širokom spektru pitanja koja utiču na Mađarsku i Sjedinjene Države, uključujući kritičnu važnost jakih i sigurnih granica za zaštitu suvereniteta svake nacije“.

Nakon sastanka, Orban je ponovo bio pun hvale za Trampa, ističući da bi „svet bio bolje mesto“ ako bi se bivši američki predsednik vratio na vlast.

Tramp je, s druge strane, dao komplimente Orbanu, nazvavši ga „fantastičnim liderom”.

Sastanak je izazvao kritike od strane aktuelnog američkog predsednika Džoa Bajdena.

Bajden osudio Trampa zbog susreta sa Orbanom

Američki predsednik Džo Bajden kritikovao je u petak republikanskog rivala Donalda Trampa zbog sastanka sa Viktorom Orbanom, rekavši da mađarski premijer želi da uspostavi diktaturu.

- Znate li sa kim se danas sastaje u Mar-a-Lagu?" rekao je Džo Bajden pristalicama tokom predizbornog skupa.

- Sa Orbanom iz Mađarske, koji je otvoreno rekao da ne misli da demokratija funkcioniše i da želi diktaturu. Vidim budućnost u kojoj branimo demokratiju, a ne u kojoj je slabimo - rekao je 81-godišnji demokrata, kome je ta tema jedna od glavnih u kampanji protiv Donalda Trampa.

Džo Bajden je još jednom osudio komentare 77-godišnjeg bivšeg američkog predsednika koji je rekao da će ohrabriti ruskog predsednika Vladimira Putina da napadne zemlje NATO-a koje ne doprinose dovoljno finansijski alijansi.

Mađarska je jedina članica Evropske unije koja je održala bliske veze sa Kremljom uprkos ruskom napadu na Ukrajinu u februaru 2022. Orban odbija da pošalje bilo kakvu vojnu podršku Ukrajini i redovno poziva na prekid vatre, uveren da Kijev ne može da pobedi. Tramp poziva svoje pristalice u Kongresu da blokiraju 60 milijardi dolara američke vojne pomoći Kijevu, koju traži predsednik Bajden.

