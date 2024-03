MAKRON PODRŽAVA ZAKON O PRESTANKU ŽIVOTA: Parlamentarna debata da se održi u maju

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je danas po prvi put da podržava novi zakon o prestanku života koji bi omogućio ono što je nazvao "pomoću da se umre", navodeći da želi da njegova vlada u maju podnese parlamentu nacrt zakona.

Francuski susedi Švajcarska, Belgija i Holandija usvojili su zakone koji u nekim slučajevima dozvoljavaju medicinski asistiranu smrt, ali Francuska se opirala tom koraku, delimično pod pritiskom Katoličke crkve, preneo je Rojters.

Klej-Leonetijev zakon o prestanku života, usvojen 2016, dozvoljava duboku sedaciju, ali samo za osobe čija je životna prognoza negativna u bliskoj budućnosti.

U intervjuu za "Liberasion" Makron je rekao da ne želi da novi zakon nazove eutanazijom ili asistiranim samoubistvom, već "pomoći da se umre".

- To, strogo govoreći, ne stvara novo pravo niti slobodu, već trasira put koji do sada nije postojao i koji otvara mogućnost traženja pomoći u umiranju pod određenim strogim uslovima - rekao je on.

Makron je kazao da će ti uslovi morati da budu ispunjeni i da će medicinski tim proceniti i obezbediti da su kriterijumi za odluku tačni.

To bi se odnosilo samo na odrasle osobe koje su sposobne da donesu odluku i čija je životna prognoza ugrožena, kao što je rak u završnoj fazi, rekao je on.

Članovi porodice će, takođe, moći da se žale na odluku, rekao je Makron.



