BAJDEN I TRAMP SUTRA OSVAJAJU NOMINACIJE? Sadašnji i bivši predsednik SAD bi mogli pre vremena da osvoje potreban broj delegata

IAKO je skoro izvesno da ćemo 5. novembra gledati reprizu predsedničkih izbora iz 2020. godine kada su koplja ukrstili aktuelni šef Bele kuće Džozef Bajden i lider republikanaca Donald Tramp, dvojica rivala još uvek nisu zvanično osvojili predsedničke nominacije u svojim partijama.

Tanjug

Ipak, do toga bi moglo da dođe već sutra kada se u više američkih saveznih država, uključujući i Džordžiju, održavaju predizbori na kojima će i "plavi" i "crveni" birači glasati za svoje predstavnike. Džordžija je, inače, jedna od kolebljivih država, zbog čega su minule subote i Bajden i Tramp posetili tu južnu državu kako bi pokušali da što više osvoje srca birača uoči unutarstranačkih izbora.

Republikanski i demokratski birači sutra će glasati u Džordžiji, Misisipiju i Vašingtonu, dok će samo "crveni" glasači izaći na birališta na Havajima, a "plavi" na Severnim Marijanskim Ostrvima, američkoj teritoriji. Aktuelni predsednik SAD do sada je na predizborima osvojio 1.859 delegata, a bivši šef Bele kuće 1.076. Bajdenu fali još 109 delegata za predsedničku nominaciju, a Trampu 139. Lider demokrata će se u Džordžiji boriti za 108 delegata, Misisipiju 35, a Vašingtonu 92, što je više nego dovoljno da se izbori za kandidaturu. Nasuprot, Trampu u Džordžiji maksimalno može da osvoji 59 delegata, Misisipiju 40, Vašingtonu 43 i na Havajima 19, što mu je takođe i više nego dovoljno za treću uzastopnu predsedničku nominaciju.

FOTO: EPA

Kako se predizborna kampanja sve više zahuktava i kako nijedan od dvojice rivala više nema ozbiljnog protivkandidata u stranci, tako su i Bajden i Tramp pojačali oštru retoriku jedan prema drugom na javnim nastupima, što se videlo i minulog vikenda u Džordžiji. Šef Bele kuće je održao miting u Atlanti, a predvodnik republikanaca u Rimu.

- Džo Bajden ne bi trebalo da viče ljutito na SAD. Amerika bi trebalo da ljutito viče na njega - poručio je Tramp okupljenima u Rimu, aludirajući na Bajdenov nedavni govor o stanju nacije u Kongresu, koji je ocenio kao "najgori u istoriji i sramotu za SAD".

Tramp se tokom obraćanja fokusirao na bezbednost granica od migranata, osvrnuvši se na ubistvo studentkinje iz Džordžije Lejken Rajli, kojeg je, navodno, ubio imigrant. Uz prisustvo pristalica koje drže fotografije preminule devojke i njene porodice i prijatelja, bivši predsednik je obećao da će "zahtevati pravdu za nju i zapečatiti granicu", preneo je Bi-Bi-Si. On je, takođe, kritikovao Bajdena što je u Kongresu tokom govora osumnjičenog nazvao "ilegalcom", posle čega se izvinio.

Džo: Nisam mlad momak U OKVIRU kampanje za predstojeće izbore u SAD, američki predsednik Džozef Bajden objavio je novi spot u kojem se, pored predstavljanja dostignuća aktuelne administracije, poziva na svoje godine. "Vidite, ja nisam mlad momak. To nije nikakva tajna. Ali, evo o čemu se radi: Ja razumem kako da se stvari urade za američki narod. Vodio sam zemlju kroz kovid krizu. Danas imamo najjaču ekonomiju na svetu", poručio je Bajden, čije su poodmakle godine postale jedan od glavnih problema za birače.

Bajden, takođe, nije štedeo reči na račun rivala u Atlanti, gde je, istovremeno, više-manje ponovio poruke iz Kongresa.

- Život me je naučio da prihvatim budućnost slobode i demokratije. Ali, svi znamo da Donald Tramp vidi drugačiju Ameriku, američku priču o ozlojeđenosti, osveti i odmazdi. To nisam ja, to nisste vi - poručio je Bajden.

Tanjug

Na prošlim predsedničkim izborima održanim 2020, Bajden je u Džordžiji odneo pobedu nad Trampom, osvojivši 12.000 glasova više. To je bio prvi put od 1992. da je poverenje birača u toj državi osvojio demokratski kandidat. Veliki deo njegove pobede došao je od skoro devet od deset afroameričkih birača, dok su nedavne ankete pokazale da je Bajdenu podrška kod njih sada znatno opala, piše Bi-Bi-Si. Ankete pokazuju da Tramp trenutno vodi u Džordžiji, ali i on ovde ima izvensih prepreka. U Džordžiji se protiv njega vodi jedan od četiri krivična postupka koji bi mogao da dođe do suđenja pre izbora. On se suočava sa 13 optužbi za krivična dela zbog njegovih navodnih napora da poništi rezultat u toj državi na izborima 2020.