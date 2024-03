PLANETA U PSIHIČKIM PROBLEMIMA: Zastrašujući rezultati istraživanja nemačkog osiguravajućeg društva

PSIHIČKE bolesti, kao što su depresije ili fobije, muče sve veći broj ljudi u svetu, a prema najnovijem istraživanju Ipsosa, čak 40 odsto stanovništva SAD ima psihičke probleme, dok je u Nemačkoj time pogođena trećina stanovništva.

Foto: AP/Tanjug/Alexander Zemlianichenko

Prema istraživanju koje je naručilo nemačko osiguravajuće društvo AXA, a čiji su rezultati objavljeni u "Izveštaju o mentalnom zdravlju 2024", trenutno je 31 odsto stanovništva u Nemačkoj pogođeno psihičkim oboljenjima, a toliko je i u Kini i Tajlandu, objavio je Dojče vele (DW).

Istraživanje je pokazalo da u SAD čak 40 odsto stanovništva pati od psihičkih oboljenja kao što su depresije, anksioznost ili poremećaj u ishrani.

U istraživanju je ispitano po 1.000 ljudi iz 16 zemalja u Evropi, Aziji i Severnoj Americi o njihovom mentalnom zdravlju.

U Francuskoj, Irskoj i Meksiku broj ljudi sa psihičkim oboljenjem povećao se za šest do sedam odsto u ovoj godini u odnosu na 2023.

U Turskoj je taj broj povećan za čak za osam odsto, a samo na Filipinima je ove godine manje psihički obolelih nego godinu dana ranije.

Istraživanje je takođe pokazalo da posebno često mladi ljudi između 18 i 34 godine navode da pate od nekog psihičkog oboljenja.

U Irskoj, Turskoj i SAD su pogođeni pre svega mladi od 18 do 24 godine.

Ali, i u grupi između 25. i 34. godine po broju psihički obolelih prednjače SAD i Turska.

Prema Izveštaju, 43 odsto ispitanih od 18. do 24. godine navelo je da su psihički bolesni.

Stariji ipak otporniji

Ispitivanje je pokazalo da što su ljudi stariji, to ređe navode da imaju psihička oboljenja. Samo 14 odsto ispitanika od 65 do 75 godina navelo je da pati od nekog psihičkog poremećaja, kao što su depresije, fobije i slično. Žene češće navode da imaju psihičke probleme nego muškarci i to važi za svih 16 zemalja u kojima je sprovedeno istraživanje.