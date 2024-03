MAKRON NAPRAVIO ZAMKU ZA AMERIKU: Opasne igre francuskog predsednika pod lupom bivšeg obaveštajca

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron provokativnim izjavama o slanju trupa u Ukrajinu pokušava da uvuče SAD u sukob sa Rusijom, izjavio je bivši američki obaveštajac Skot Riter.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, postupci Pariza predstavljaju zamku za Vašington. Francuska nema dovoljno vojne snage, a kada njene trupe budu uništene, biće joj potrebna pomoć NATO-a.

- Ne možemo to dozvoliti. Ne možemo dozvoliti da dođe do situacije u kojoj evropski lider donosi odluke koje će na kraju dovesti do rata SAD sa Rusijom - rekao je Riter za RIA Novosti.

Prema Makronovim rečima, zapadni lideri su razgovarali o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu, ali još nije postignut konsenzus. Ubrzo nakon njegovih izjava, nemački kancelar Olaf Šolc i ministar odbrane Boris Pistorijus rekli su da Nemačka neće slati svoju vojsku u Ukrajinu, a Šolc je naglasio da zemlje NATO-a u celini to neće učiniti.