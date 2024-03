NETANJAHU PORUČUJE: Izrael je u egzistencijalnom ratu koji mora da dobije

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je ta država u egzistencijalnom ratu koji mora da dobije.

Foto Tanjug/AP

On je na ceremoniji diplomiranja kadeta u oficirskoj školi Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na jugu Izraela, poznatoj kao Bahad 1, obećao da će Izrael uništiti svoje neprijatelje do potpune pobede, preneo je Tajms of Izrael.

On je obećao da će eliminisati Hamas, teroriste, uništiti tunele i goniti počinioce napada 7. oktobra, i istovremano učiniti sve što je u njegovoj moći da locira taoce.

Prema njegovim rečima, IDF napreduju impresivno da bi postigle svoj ratni cilj, istovremeno minimizirajući civilne žrtve u Gazi.

Netanjahu je kritikovao Hamas zbog njegove taktike korišćenja civila u Gazi kao živog štita i korišćenja podzemnih tunela koji se protežu kilometrima.

IDF će nastaviti da deluju protiv Hamasa u svim krajevima Gaze, uključujući i Rafu, poslednje Hamasovo uporište, obećao je izraelski premijer.

-Ko god nam kaže da ne delujemo u Rafi, govori nam da izgubimo rat i to se neće dogoditi, istakao je on.

Prema njegovim rečima, neprijatelji Izraela su sami sebi doveli do uništenja.

-Onaj ko je govorio o paukovoj mreži vidi lavove, rekao je Netanjahu misleći na lidera Hezbolaha Hasana Nasralaha koji je Izrael nazvao "krhkom paukovom mrežom" nakon napada Hamasa izvedenog 7. oktobra.

Netanjahu je naglasio da primećuje rastući međunarodni pritisak na Izrael da okonča rat i kazao da će Izrael izdržati ove pritiske jer je njegov cilj potpuna pobeda u ratu.

-Postoji međunarodni pritisak i on raste, ali posebno kada raste međunarodni pritisak, moramo da zbijemo redove, moramo zajedno da se suprotstavimo pokušajima da se rat zaustavi, istakao je on.

Zapadni lideri treba da shvate da kada pobedimo ubice od 7. oktobra, sprečavamo da se dogodi sledeći 11. septembar, rekao je Netanjahu.

-Zato morate stati iza Izraela i iza IDF, dodao je on.

Netanjahu je istakao da će svi stajati zajedno i sećajući se svojih palih sunarodnika obezbediti pobedu.

(Tanjug)

