NEMAČKI KANCELAR POD UNAKRSNOM PALJBOM: Krstareće rakete "Taurus" kao prekretnica?

Francuski predsednik Emanuel Makron u komentarima usmerenim na Šolca, konstatuje da se "Evropa očigledno suočava sa trenutkom kada će biti neophodno ne biti kukavica". Ben Volas, bivši ministar odbrane Velike Britanije, nedavno je ocenio, podseća portal Politiko, da je "Šolcovo ponašanje pokazalo da je, što se tiče bezbednosti Evrope, on pogrešan čovek na pogrešnom poslu u pogrešno vreme".

Ali ono što bi moglo da izgleda kao Šolcova nedoslednost je, u stvari, promišljena strategija, napominje Politiko i dodaje da otkako je berlinski lider shvatio da je Ukrajina sposobna da se brani od Rusije, njegova strategija je bila da deluje u tandemu sa Vašingtonom u doturanju dovoljno naoružanja i opreme za preživljavanje, uključujući protivavionske baterije i tenkove, uz zadržavanje oružja koje bi joj bilo potrebno za pobedu.

A socijaldemokrata Šolc, do danas odbija da eksplicitno kaže da želi da Ukrajina dobije rat i umesto toga nudi frazu "okruglo pa na ćoše" da "Rusija ne sme da pobedi i Ukrajina ne sme da izgubi". On tako, istovremeno, pruža Kijevu važan psihološki podsticaj, a Moskvi šanje jasnu poruku o posvećenosti Berlina njenim interesima.

Dojče vele piše da je afera ruskog prisluškivanja nemačkih visokih oficira samo osnažila već postojeće pozicije. Pritom je nemački kancelar doživeo blamažu. Svoje odbijanje da krstareću raketu "Taurus" isporuči Ukrajini obrazlagao je time što su, navodno, samo nemački vojnici u stanju da je programiraju za dostizanje ciljeva. Demantovao ga je, međutim, šef nemačkog ratnog vazduhoplovstva, general Ingo Gerharc, u razgovoru sa još tri oficira Bundesvera, rekavši da bi to mogli da rade i ukrajinski vojnici, posle višemesečne obuke.

Tradicija i taktika

TAKTIZIRANjE nemačkog kancelara dobrim delom proističe iz socijaldemokratske tradicije. Ne samo da kancelarova partija podržava njegovu uzdržanost, ona je zapravo zahteva. Osim toga, moguće je da loši rezultati u anketama socijaldemokrate navode na računicu da bi im mirovna predizborna kampanja 2025. popravila šanse na izborima. To je jednom već uradio socijaldemokratski kancelar Gerhard Šreder kada je 2002. izborio drugi mandat odbijajući nemačko učešće u invaziji na Irak. Nedavno je Olaf Šolc objavio video koji zvuči slično: "Nema nemačkog učešća u ratu! Da kažemo jasno i glasno: kao nemački kancelar neću poslati vojnike Bundesvera u Ukrajinu. To je važeća odluka. Na to mogu da se oslone pripadnice i pripadnici naše vojske. Na to možete i vi da se oslonite."