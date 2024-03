LJUDI NESTAJU BEZ TARAGA U ITALIJI: Taj fenomen je sve alarmantniji i u jednoj godini se broj uvećao za 20 procenata

U JEDNOJ godini nestalo je u Italiji gotovo 30.000 osoba, čitav jedan grad, troje od četvoro su deca i maloletni stranci, reč je o alarmantnom broju kako se podvlači u izveštaju o podacima koje je sakupila na godišnjem nivou vladina Komisija za nestale osobe, sa upozorenjem da je u poslednjoj godini porastao broj nestalih osoba za 20,2 procenta.

Foto: EPA

Od 24.369 u 2022. godini stiglo se do 29.315 u 2023. i najveći broj su deca, 47 dnevno, od tog broja stranaca je u proseku 36, nestaju mladi ali i jedan broj starijih osoba, zbog gubljenja pamćenja ili iz nekog drugog razloga, u zbiru stiglo se do 67 nestalih lica na dnevnom nivou, odnosno 2 do 3 svakog sata. Razlozi za nestanak dece su brojni, a kao prva tri, novčano iznuđivanje, osveta i pedofilija. Svakog dana nestane 16 žena u Italiji svih starosnih godina.

Mesta odakle se gubi trag nestalim licima su različita, odmah po izlasku iz kuće ili izlasku sa posla ili u šetnji, na mestima džogiranja, sa mesta gde je potom pronađen njihov auto, nestanu deca igrajući se pred kućom, zgradom gde stanuju, ali fenomen za verovali ili ne nestanu osobe sa brodova sa dugim plovodbama. Od 2000. godine nestale su 182 osobe i nikada nisu pronađene.

Šta je najznačajnije u situacijama nestanka osobe, da se član porodice ili familije koji se nije vratio kući, a nije dostupan na telefonu, odmah prijavi snagama javnog reda, ranije je to pravilo važilo u roku od 24 sata a sada je dobilo predznak urgentno, odmah, potom se u istrazi procenjuje da li se osoba udaljila svojom voljom napustivši mesto stanovanja ili je nestala iz nasilnih ili nekih drugih razloga. Zahvaljujući brzoj intervenciji snaga javnog reda, a momentalnoj dojavi o nestanku u prvoj polovini 2023. nađeno je 3.419 osoba, jer se u traganje uključilo više subjekata.

S obzirom da porodice takvih žive u užasavajućem strahu da im se nešto tragično desilo Ministarstvo Unutrašnjih poslova stavlja sve više inicijativa za traganjem koje bi mogle biti što efikasnije sa novim instrumentima, saopštava ministar Mateo Pjantedozi. Formirane su specijalne policijske jedinice, vatrogasci, civilna zaštita, planinske jedinice, speleolozi, ronioci, dobrovljci, tv mediji koji objavljuju fotografije nestalih...

Interesantan je i taj podatak da se 75 posto nestalih odnosi na lica koji su stranci, a žive u Italiji, to se pripisuje i porastu ulazaka stranaca u Italiju ali i način kako su smešteni, takav da nije potpuno strukturiran, od ukupnog boja nestalih „samo“ su 9.669 Italijani. U sveukupnom broju nestalih u dosta slučajeva se razreši nestanak i uđe u trag takvim licima, u 2023. od 29.315 pronađeno je 14.159 i 1.573 onih kojima se izgubio trag u ranijim godinama.

U Italiji postoji i Asocijacija „Penelope“ koja je aktivna 24 godine, njene lokalne i centralne institucije prikupljaju izveštaje, uočavaju tragove nestanka lica, pružaju psihološku i pravnu pomoć porodicama.Tada je važno da porodica, familija, ponudi što više podataka o životu nestale osobe, njenim vezama sa okolinom, na poslu jer je to od velikog značaja za istragu.

Istinski je zastrašujući podatak koliko osoba nikada nije pronađeno u Italiji, od 1. janura 1974. do 30. novembra 2021. njih 68.027, a regioni koji su najviše pogođeni tim fenomeno su Sicilija zbog brojnih imigranta koji beže iz prihvatnih centara, na drugom mestu je Lacio, na trećem Lombardija, a po broju maloletnika Friuli Venecija Đulija. Tragično je i to da ima tela pronađenih pokojnika čiji identitet nikada nije ustanovljen.

