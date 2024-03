HEGEMONIJA Zapada došla je do kraja, sada se formira novi svetski poredak, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban agenciji MTI.

- Hegemonija Zapada se završila, danas to niko ne osporava i to je potvrđeno i podacima. Formira se novi svetski poredak i situaciju je neophodno stalno ocenjivati i analizirati - rekao je on na sastanku sa mađarskim ambasadorima.

Mađarski premijer je ukazao na pokušaje raskola u svetu na geopolitičke blokove. Pritom, veliki pritisak se vrši na zemlje kao što je Mađarska, koje štite suverenitet.

- Prilikom članstva u bloku je veoma ograničen prostor za manevre, zato je Mađarska i zainteresovana za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u i deljenje na blokove nije u njenom interesu. Zato ćemo jačati naš savez sa drugim zemljama koje štite suverenitet - naveo je Orban.

Nedavno je izjavio da Mađarska želi da poveća saradnju sa Moskvom u sferama koje nisu pod sankcijama. Prema njegovim rečima, nakon konflikta u Ukrajini će se nastaviti ekonomski život, a rusko tržište je važno za zemlju.

Pored toga, Budimpešta računa na to da će razvijati odnose sa Austrijom, Slovačkom i Srbijom u okviru novog saveza koji neće zameniti Višegradsku četvorku, već će paralelno sa njom postojati.

Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta kritikovao „svetski poredak, zasnovan na pravilima“, koji propagira Zapad i rekao da je to apsurd. Prema njegovim rečima ta pravila niko nije video i o njima nije pisao što daje mogućnost pristalicama sličnog kolonijalnog pristupa da ih izmišljaju od slučaja do slučaja u svoju korist.

