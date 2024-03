RUSIJA možda ima mnogo više materijala poput nedavno presretnutih razgovora nemačkih vojnika o napadu na krimski most, piše "Bild".

-Ovo curenje bi moglo biti samo vrh ledenog brega, rekao je bivši šef nemačke spoljne obaveštajne službe Avgust Haning u intervjuu za ovaj nemački medij.

Štaviše, Berlin bi trebalo da se pripremi za to da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do novog curenja, smatra on.

Zamenik Bundestaga Roderih Kizeveter, s druge strane, "nije isključio mogućnost da Rusija prisluškuje i kancelara Olafa Šolca i njegov najuži krug".

U petak, 1. marta, glavna urednica RT i medijske grupe "Rasija sevodnja" Margarita Simonjan, objavila je na društvenoj mreži VKontakte tekst razgovora između četiri visoka nemačka oficira koji su razgovarali o mogućim slanje projektila "taurus" u Ukrajinu i napadu na Krimski most.

Istovremeno, oni su pokušavali da nađu način da ne pređu "crvene linije" kako Nemačka ne bi postala očigledan učesnik u sukobu.

Šolc je više puta izjavio da se Berlin uzdržava od snabdevanja Kijeva raketama "taurus" jer mogu da pogode ciljeve "negde u Moskvi". Prema njegovim rečima, da bi se obezbedila kontrola upotrebe raketa bilo bi neophodno poslati nemačko vojno osoblje u Ukrajinu, ali je to isključeno.

