OGLASILA SE IZRAELSKA VLADA: Palestince pregazili kamioni, neki su poginuli u stampedu

PORTPAROL izraelske vlade Avi Himan izjavio je da smrt Palestinaca, koji su poginuli čekajući isporuku humanitarne pomoći, predstavlja tragičan događaj, ali je naveo da je, prema preliminarnim izveštajima, do incidenta došlo zbog toga što su vozači kamiona iz Gaze s tovarom upali među gomilu.

Foto: Iks Printskrin

- U nekom trenutku kamioni su bili preplavljeni i vozači kamiona iz Gaze, koji su bili civili, upali su u gomilu ljudi, pregazivši, koliko shvatam, desetine ljudi - saopštio je Himan.

Dodao je da je incident "očigledno tragedija", ali da detalji još uvek nisu poznati, javlja Rojters.

Prema početnoj istrazi IDF-a o gužvi u severnoj Gazi jutros, velika većina žrtava je pregažena.

Incident je počeo oko četiri sata ujutro, kada je oko 30 kamiona sa humanitarnom pomoći stiglo na obalu grada Gaze, da isporuče hranu Palestincima u naselju Rimal.

Hiljade Palestinaca pojurilo je do kamiona nakon što su prošli kontrolni punkt ID u centralnoj Gazi, što je dovelo do stampeda u kojem je na desetine Palestinaca ranjeno i ubijeno, neki nakon što su ih kamioni pregazili, navodi istraga, prenosi Tajms of Izrael.

Kancelarija za medije palestinskih vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa saopštila je da je u izraelskim vojnim udarima ubijeno 104 Palestinaca i ranjeno još 700, dok su okupljeni čekali na kamione pomoći u gradu Gazi.

Prethodno je Ministarstvo zdravlja Pojasa Gaze saopštilo da je od početka izraelske vojne ofanzive, nakon napada Hamasa 7. oktobra prošle godine, najmanje 30.035 Palestinaca ubijeno, a 70.457 ranjeno.

