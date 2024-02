KLIČKO ŠOKIRAO: Ne trebaju nam nemački vojnici

BIVŠI ukrajinski svetski šampion u boksu Vladimir Kličko je izjavio da je Oružanim snagama Ukrajine potrebna municija, a ne vojnici NATO-a.

FOTO: AP/Tanjug

- Debata o vojnicima NATO-a u Ukrajini odvlači pažnju. Ne trebaju nam nemački vojnici. Ne treba nam NATO vojnik. Sve ovo možemo da uradimo sa superiornim oružjem koje treba da dobijemo od slobodnog sveta i od NATO-a - rekao je Kličko.

- Potrebna nam je municija. Treba nam bolje oružje. Ne trebaju nam vojnici - rekao je on u intervjuu Bildu, komentarišući razgovore o slanju zapadnih trupa u Ukrajinu.

Brat gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, takođe je istakao da svet "napušta Ukrajinu" i da ne obezbeđuje dovoljno oružja za odbranu.

Makron je u utorak, obraćajući se novinarima nakon konferencije o podršci Ukrajini u Parizu, rekao da lideri zapadnih zemalja razgovaraju o mogućnosti slanja trupa, ali da nisu postigli konsenzus.

Komentarišući izjavu nemačkog kancelara Olafa Šolca da Nemačka neće isporučiti krstareće rakete "taurus" za odbranu od Rusije, jer, kako je naveo, postoji veliki rizik da Nemačka postane strana u ratu, Kličko je rekao da je to "veoma razočaravajuće".

- Da bismo se odbranili, potrebno nam je oružje! U ratu se ne bori pesnicama kao u mojoj bivšoj karijeri! - rekao je on.

On je upozorio nemačku vladu da će doći do domino efekta, ukoliko Ukrajini ne bude isporučeno oružje i municija. "Ako padnemo, nećemo biti poslednji u Evropi", upozorio je on.